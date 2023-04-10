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https://sputnikarabic.ae/20230410/روسيا-تختبر-أحدث-كاسحة-ألغام-بحرية-1075746255.html
روسيا تختبر أحدث كاسحة ألغام بحرية
روسيا تختبر أحدث كاسحة ألغام بحرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم أحدث كاسحة ألغام بحرية روسية، التي تحمل اسم "أناتولي شليموف" من أسطول المحيط الهادئ، قامت بالبحث عن الألغام البحرية وتدميرها... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:41+0000
2023-04-10T14:41+0000
رصد عسكري
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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية، أنه "تم إجراء أول تمرين شامل أخيرًا لكاسحة الألغام البحرية الجديدة "أناتولي شليموف" من نوع ألكسندريت، وخلال التمرين عمل طاقم كاسحة الألغام على تنفيذ أعمال قطر ومرافقة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الخلف بشباك الجر عبر منطقة بها مخاطر انتشار ألغام".وأشار البيان إلى أن طاقم الكاسحة (إم تي اش) "أناتولي شليموف" وخلال التدريبات قام بعملية بحث واستطلاع عن ألغام لعدو وهمي باستخدام مجمع آلي للبحث عن الألغام (دييز) ومحطة "ليفاديا" الهيدروصوتية.وأضاف البيان: "في المرحلة الأخيرة من التمرين المركب، تم أيضا الكشف عن ألغام سفلية مثبتة في الأعماق وتدميرها عن طريق إلقاء حمولة عليها.يذكر أن خليج بطرس الأكبر هو أكبر خليج في بحر اليابان يقع عند شواطئ روسيا، ومنحه مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي لقب الخليج التاريخي في عام 1957.
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تختبر أحدث كاسحة ألغام بحرية

14:41 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Danichev /  / الانتقال إلى بنك الصوركاسحة ألغام "ياخونت"، وكاسحة ألغام "ألكسندر أوبوخوف"، وزورق حربي كبير "مورشانسك"
كاسحة ألغام ياخونت، وكاسحة ألغام ألكسندر أوبوخوف، وزورق حربي كبير مورشانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Alexey Danichev /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم أحدث كاسحة ألغام بحرية روسية، التي تحمل اسم "أناتولي شليموف" من أسطول المحيط الهادئ، قامت بالبحث عن الألغام البحرية وتدميرها في خليج بطرس الأكبر شرقي البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية، أنه "تم إجراء أول تمرين شامل أخيرًا لكاسحة الألغام البحرية الجديدة "أناتولي شليموف" من نوع ألكسندريت، وخلال التمرين عمل طاقم كاسحة الألغام على تنفيذ أعمال قطر ومرافقة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الخلف بشباك الجر عبر منطقة بها مخاطر انتشار ألغام".

ونوه البيان إلى أنه بعد وصول الطاقم إلى المنطقة، اتخذ مسارا معاكسا ودمر الألغام الوهمية للعدو في منطقة العمليات باستخدام مدفع ذاتي الحركة من طراز "أك-306".

وأشار البيان إلى أن طاقم الكاسحة (إم تي اش) "أناتولي شليموف" وخلال التدريبات قام بعملية بحث واستطلاع عن ألغام لعدو وهمي باستخدام مجمع آلي للبحث عن الألغام (دييز) ومحطة "ليفاديا" الهيدروصوتية.
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وأضاف البيان: "في المرحلة الأخيرة من التمرين المركب، تم أيضا الكشف عن ألغام سفلية مثبتة في الأعماق وتدميرها عن طريق إلقاء حمولة عليها.

وأكد البيان أنه قد تم الكشف عن جميع الألغام في منطقة التدريبات وتدميرها جميعا.

يذكر أن خليج بطرس الأكبر هو أكبر خليج في بحر اليابان يقع عند شواطئ روسيا، ومنحه مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي لقب الخليج التاريخي في عام 1957.
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