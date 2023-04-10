https://sputnikarabic.ae/20230410/سرقة-القرن-في-أوروبا-شبكات-كوم---إكس-تستولي-على-60-مليار-دولار-1075753990.html

"سرقة القرن" في أوروبا... شبكات "كوم - إكس" تستولي على 60 مليار دولار

"سرقة القرن" في أوروبا... شبكات "كوم - إكس" تستولي على 60 مليار دولار

شهدت أوروبا عملية احتيال ضريبي كبرى وصفتها بعض الصحف بـ "سرقة القرن"، التي تمكن المشاركون فيها من الاستيلاء على 55 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) من أموال... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T20:02+0000

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تعرف تلك العملية بـ "كوم - إكس" ويشارك فيها رجال أعمال ومستثمرون وسماسرة أسهم في 11 دولة أوروبية خلال الفترة من 2001 حتى 2012، حسبما ذكر موقع "ليفت" الأوروبي، بينما وصفها بعض الأكاديميين الألمان بأنها أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ أوروبا.وكانت بداية اكتشاف هذه القضية في ألمانيا وأصبح يطلق عليها "فضيحة ضرائب الأرباح"، حسبما ذكر موقع مؤسسة "رامان رافلي" القانونية البريطانية.ماذا يعني مصطلح "كوم - إكس"؟ما هو حجم الأموال التي تم خسارتها في هذه العملية؟ما هي خطوات عملية الاحتيال الضريبي "كوم - إكس"؟أورد تقرير "راهمان رافلي" بعض الخطوات التي يتبعها المشاركون في عملية الاحتيال الضريبي "كوم - إكس"، وهم 3 أطراف على الأقل، يتبادلون عمليات بيع وشراء ورقية لحصة من الأسهم في أوقات محددة:يتقاسم الأطراف الثلاثة (إيه - بي - سي) محصلة عمليات "كوم - إكس" التي تشير تقديرات البرلمان الأوروبي إلى أنها تجاوزت 60 مليار دولار خلال الفترة من 2001 حتى 2012.ما هي الجهات التي شاركت في "كم - إكس"؟ويجني هؤلاء الأطراف الأموال من مساعدة عملائهم في استرداد أموال الضرائب بأضعاف ما تم خصمه من ضرائب على أرباح حصصهم السوقية في الشركات، حسبما ذكر موقع "ليفت" الأوروبي.ولفت الموقع إلى أن هذه العملية تتم عبر شبكات يضم كل منها بنوك وسماسرة ومحامين كبارا، مشيرًا إلى أن كل منهم يقرض الآخر حصص سوقية في شركات كبرى.وأوضح الموقع أن هذه العملية تستغل ميزة الإعفاء الضريبي الخاصة بالمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يحق لهم استرداد الضريبة خلال فترة الإعفاء التي يحصلون عليها.كيف تم الكشف عن فضيحة "كم - إكس"؟في 2007، حذرت الجمعية المصرفية في ألمانيا من عملية استرداد الضرائب عدة مرات ووضعت مجموعة من الحلول لهذا الاحتيال، لكن وزارة المال الألمانية تجاهلت الأمر ولم تجر أي تعديلات قانونية.ويقول موقع "ليفت" إن عملية الاحتيال "كم - إكس" تم الكشف عنها بواسطة مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين في ألمانيا ليبدأ التحقيق فيها هناك وينتقل إلى الدول الأوروبية الأخرى.ماذا فعل الاتحاد الأوروبي لمواجهة فضيحة "كم - إكس"؟أوضح موقع "ليفت" أنه لا توجد تشريعات خاصة لمواجهة "كوم - إكس"، لكنه أصدر إرشادات بشأن الضرائب في العمليات العابرة للحدود حتى يتم دفع الضريبة في الدولة الأولى وليس في الدول التي ينتقل إليها رأس المال أو الاستثمار.كما دعا الاتحاد الأوروبي دوله لوضع أنظمة إلكترونية توضح الموقف الضريبي من المصدر بالنسبة لأي عملية استثمارية عابرة للحدود.ما هي الدول الأوروبية التي طالتها فضيحة "كوم - إكس"؟يتجاوز عدد الدول الأوروبية التي طالتها عمليات الاحتيال الضريبي 11 دولة، بحسب موقع "ليفت".وتوجد تقديرات مختلفة لحجم الأموال التي استولى عليها المحتالون في هذه العمليات، وأورد موقع "ليفت" قيم تناولت حجم الخسائر في أبرز الدول الأوروبية شملت:ويشير تقرير البرلمان الأوروبي حول عمليات الاحتيال الضريبي أنه إضافة إلى عملية "كم - إكس" توجد نظام آخر يطلق عليه "كم - كم" وهو يعتمد على إجراء "عمليات بيع قصيرة" لحصص سوقية من شخص ليس لديه الحق في استرداد الضريبة لوجوده في دولة معينة إلى آخر له هذا الحق لوجوده في دولة أخرى، وفقا للقوانين المنظمة لهذه العملية.أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ أوروباوصف الدكتور كريستوف سبينغيل، من جامعة مانهايم الألمانية، عمليات "كوم - إكس" بـ "أضخم عملية احتيال ضريبي في تاريخ أوروبا"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما وصفتها صحيفة "لوموند الفرنسية" بـ "سرقة القرن".

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