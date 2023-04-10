https://sputnikarabic.ae/20230410/سيناتور-أمريكي-لا-يستبعد-محاصرة-الصين-لـ-تايوان-خلال-الأسابيع-المقبلة-1075727121.html

سيناتور أمريكي لا يستبعد محاصرة الصين لـ" تايوان" خلال الأسابيع المقبلة

سيناتور أمريكي لا يستبعد محاصرة الصين لـ" تايوان" خلال الأسابيع المقبلة

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، أن الصين ربما تستعد لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع المقبلة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T03:58+0000

2023-04-10T03:58+0000

2023-04-10T03:58+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال غراهام في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية داعيا واشنطن إلى اتخاذ إجراء، "أخشى أن يكون الصينيون قد يستعدون لفرض حصار على تايوان (الصين) في الأشهر أو الأسابيع المقبلة".وعلى وجه الخصوص، اقترح غراهام الاستعداد لفرض حظر على الإمدادات الصينية من الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل النفط.بالإضافة إلى ذلك، يرى السناتور أنه من الضروري تعزيز تدريب الجيش التايواني، و"إعادة الصواريخ النووية إلى الغواصات الأمريكية"، وكذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وفقا لشبكة فوكس نيوز.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.وتوقفت العلاقات الرسمية، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها، في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية، بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان الاتصالات، من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

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