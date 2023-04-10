عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/سيناتور-أمريكي-لا-يستبعد-محاصرة-الصين-لـ-تايوان-خلال-الأسابيع-المقبلة-1075727121.html
سيناتور أمريكي لا يستبعد محاصرة الصين لـ" تايوان" خلال الأسابيع المقبلة
سيناتور أمريكي لا يستبعد محاصرة الصين لـ" تايوان" خلال الأسابيع المقبلة
أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، أن الصين ربما تستعد لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع المقبلة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T03:58+0000
2023-04-10T03:58+0000
الكونغرس الأمريكي
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069814447_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_7c92fd49d87515c7735d582d2bff83f6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال غراهام في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية داعيا واشنطن إلى اتخاذ إجراء، "أخشى أن يكون الصينيون قد يستعدون لفرض حصار على تايوان (الصين) في الأشهر أو الأسابيع المقبلة".وعلى وجه الخصوص، اقترح غراهام الاستعداد لفرض حظر على الإمدادات الصينية من الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل النفط.بالإضافة إلى ذلك، يرى السناتور أنه من الضروري تعزيز تدريب الجيش التايواني، و"إعادة الصواريخ النووية إلى الغواصات الأمريكية"، وكذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وفقا لشبكة فوكس نيوز.وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.وتوقفت العلاقات الرسمية، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها، في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية، بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان الاتصالات، من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-أمريكي-يكشف-خطة-بكين-للسيطرة-على-تايوان-دون-إطلاق-رصاصة-واحدة-1075722125.html
أخبار تايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069814447_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13ba72f071b7bfb4bfe0d053a94d240d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغرس الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي لا يستبعد محاصرة الصين لـ" تايوان" خلال الأسابيع المقبلة

03:58 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinأوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبرTelegram
أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، أن الصين ربما تستعد لمحاصرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال غراهام في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية داعيا واشنطن إلى اتخاذ إجراء، "أخشى أن يكون الصينيون قد يستعدون لفرض حصار على تايوان (الصين) في الأشهر أو الأسابيع المقبلة".
وعلى وجه الخصوص، اقترح غراهام الاستعداد لفرض حظر على الإمدادات الصينية من الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل النفط.
بالإضافة إلى ذلك، يرى السناتور أنه من الضروري تعزيز تدريب الجيش التايواني، و"إعادة الصواريخ النووية إلى الغواصات الأمريكية"، وكذلك تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وفقا لشبكة فوكس نيوز.
وأضاف السناتور، "أنا أؤمن بسياسة صين واحدة، لكني أود القتال من أجل تايوان".
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتوقفت العلاقات الرسمية، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها، في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
برلماني أمريكي يكشف خطة بكين للسيطرة على تايوان "دون إطلاق رصاصة واحدة"
أمس, 17:17 GMT
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية، بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.
ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان الاتصالات، من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала