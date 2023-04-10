https://sputnikarabic.ae/20230410/عروس-تتحول-إلى-هاربة-من-وجه-العدالة-بسبب-حفل-زفافها-فيديو---1075737132.html
عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو
عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس هندية أطلقت عدة أعيرة نارية من مسدس حربي خلال احتفالها بيوم زفافها. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:08+0000
2023-04-10T11:08+0000
2023-04-10T11:08+0000
العالم
نادي الفيديو
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وأسهم الفيديو المنشور إلى لفت أنظار السلطات الهندية التي أعلنت رفع قضية ضد المرأة.وذكرت مصادر إعلامية أن العروس توارت عن الأنظار وهربت مع عريسها بعد حادثة إطلاق النار.وتعتبر عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف أمرا شائعا في المناطق الهندية وغالبا ما يتسبب في وقوع وفيات وإصابات عرضية.وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس هندية أطلقت عدة أعيرة نارية من مسدس حربي خلال احتفالها بيوم زفافها.
وأسهم الفيديو المنشور إلى لفت أنظار السلطات الهندية التي أعلنت رفع قضية ضد المرأة.
وذكرت مصادر إعلامية أن العروس توارت عن الأنظار وهربت مع عريسها بعد حادثة إطلاق النار.
وتعتبر عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف أمرا شائعا في المناطق الهندية وغالبا ما يتسبب في وقوع وفيات وإصابات عرضية.
وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.