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https://sputnikarabic.ae/20230410/عروس-تتحول-إلى-هاربة-من-وجه-العدالة-بسبب-حفل-زفافها-فيديو---1075737132.html
عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو
عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس هندية أطلقت عدة أعيرة نارية من مسدس حربي خلال احتفالها بيوم زفافها. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
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2023-04-10T11:08+0000
العالم
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وأسهم الفيديو المنشور إلى لفت أنظار السلطات الهندية التي أعلنت رفع قضية ضد المرأة.وذكرت مصادر إعلامية أن العروس توارت عن الأنظار وهربت مع عريسها بعد حادثة إطلاق النار.وتعتبر عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف أمرا شائعا في المناطق الهندية وغالبا ما يتسبب في وقوع وفيات وإصابات عرضية.وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

عروس تتحول إلى هاربة من وجه العدالة بسبب حفل زفافها... فيديو

11:08 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Ajit Solankiالنساء اللائي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022.
النساء اللائي يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة الجاربا، وهي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، قبل نافراتري في أحمد آباد، الهند، 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Ajit Solanki
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس هندية أطلقت عدة أعيرة نارية من مسدس حربي خلال احتفالها بيوم زفافها.
وأسهم الفيديو المنشور إلى لفت أنظار السلطات الهندية التي أعلنت رفع قضية ضد المرأة.
وذكرت مصادر إعلامية أن العروس توارت عن الأنظار وهربت مع عريسها بعد حادثة إطلاق النار.
وتعتبر عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف أمرا شائعا في المناطق الهندية وغالبا ما يتسبب في وقوع وفيات وإصابات عرضية.
وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.
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