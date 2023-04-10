https://sputnikarabic.ae/20230410/فرقاطة-روسية-تجري-مناورات-تحاكي-هجوما-على-غواصة-معادية-في-بحر-اليابان-1075729285.html
فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان
فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت مناورات تحاكي مهاجمة غواصة وهمية للعدو في بحر... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:13+0000
2023-04-10T08:13+0000
2023-04-10T08:13+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، أن الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت تدريبات ضد الغواصات في بحر اليابان.وقام طاقم السفينة باكتشاف هدف معادٍ وهو عبارة عن غواصة، من خلال استطلاع لطائرات مسيرة، وتم استهدافها من خلال استخدام طوربيدات خاصة للأعماق. وأدت غواصة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ دور "العدو". وتم وضع فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ المضادة للغواصات للمشروع 1155، في مصنع "يانتار" في كالينينغراد في عام 1987، وتم إطلاقها عام 1988، وتم تشغيلها في أسطول المحيط الهادئ في 1 مايو/ أيار 1992.ويبلغ طول السفينة 163 مترًا وعرضها 19 مترًا، ويتألف طاقمها من 220 شخصًا بينهم 29 ضابطًا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/غواصة-ألروسا-الروسية-تطلق-طوربيدات-في-البحر-الأسود-1075591750.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت مناورات تحاكي مهاجمة غواصة وهمية للعدو في بحر اليابان.
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، أن الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت تدريبات ضد الغواصات في بحر اليابان.
وقام طاقم السفينة باكتشاف هدف معادٍ وهو عبارة عن غواصة، من خلال استطلاع لطائرات مسيرة، وتم استهدافها من خلال استخدام طوربيدات خاصة للأعماق. وأدت غواصة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ دور "العدو".
وتم وضع فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ المضادة للغواصات للمشروع 1155، في مصنع "يانتار" في كالينينغراد في عام 1987، وتم إطلاقها عام 1988، وتم تشغيلها في أسطول المحيط الهادئ في 1 مايو/ أيار 1992.
ويبلغ طول السفينة 163 مترًا وعرضها 19 مترًا، ويتألف طاقمها من 220 شخصًا بينهم 29 ضابطًا.