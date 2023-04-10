عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/فرقاطة-روسية-تجري-مناورات-تحاكي-هجوما-على-غواصة-معادية-في-بحر-اليابان-1075729285.html
فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان
فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت مناورات تحاكي مهاجمة غواصة وهمية للعدو في بحر... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:13+0000
2023-04-10T08:13+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046116207_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2fe538962810644faa252d863bbdc338.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، أن الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت تدريبات ضد الغواصات في بحر اليابان.وقام طاقم السفينة باكتشاف هدف معادٍ وهو عبارة عن غواصة، من خلال استطلاع لطائرات مسيرة، وتم استهدافها من خلال استخدام طوربيدات خاصة للأعماق. وأدت غواصة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ دور "العدو". وتم وضع فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ المضادة للغواصات للمشروع 1155، في مصنع "يانتار" في كالينينغراد في عام 1987، وتم إطلاقها عام 1988، وتم تشغيلها في أسطول المحيط الهادئ في 1 مايو/ أيار 1992.ويبلغ طول السفينة 163 مترًا وعرضها 19 مترًا، ويتألف طاقمها من 220 شخصًا بينهم 29 ضابطًا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/غواصة-ألروسا-الروسية-تطلق-طوربيدات-في-البحر-الأسود-1075591750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046116207_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_d323e56daf206b4aae38fa7a613457c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

فرقاطة روسية تجري مناورات تحاكي هجوما على غواصة معادية في بحر اليابان

08:13 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "الأميرال ماكاروف" خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020
فرقاطة الأميرال ماكاروف خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت مناورات تحاكي مهاجمة غواصة وهمية للعدو في بحر اليابان.
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ، أن الفرقاطة الروسية المضادة للغواصات "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أجرت تدريبات ضد الغواصات في بحر اليابان.
أول غواصة نووية سوفيتية لينينسكي كومسومول بعد ترميمها في متحف أستروف فورتوف في سان بطرسبرج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
غواصة "ألروسا" الروسية تطلق طوربيدات في البحر الأسود
6 أبريل, 08:00 GMT
وقام طاقم السفينة باكتشاف هدف معادٍ وهو عبارة عن غواصة، من خلال استطلاع لطائرات مسيرة، وتم استهدافها من خلال استخدام طوربيدات خاصة للأعماق. وأدت غواصة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ دور "العدو".
وتم وضع فرقاطة "الأدميرال بانتيليف"، التابعة لأسطول المحيط الهادئ المضادة للغواصات للمشروع 1155، في مصنع "يانتار" في كالينينغراد في عام 1987، وتم إطلاقها عام 1988، وتم تشغيلها في أسطول المحيط الهادئ في 1 مايو/ أيار 1992.
ويبلغ طول السفينة 163 مترًا وعرضها 19 مترًا، ويتألف طاقمها من 220 شخصًا بينهم 29 ضابطًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала