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https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-مينسك-بحاجة-إلى-ضمانات-أمنية-من-موسكو-1075734110.html
لوكاشينكو: مينسك بحاجة إلى ضمانات أمنية من موسكو
لوكاشينكو: مينسك بحاجة إلى ضمانات أمنية من موسكو
عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مينسك، لمناقشة مسألة ضمان الأمن في دولة الاتحاد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T10:12+0000
2023-04-10T10:19+0000
العالم
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وجاء في بيان نقلته وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية : "رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يعقد اجتماعا في مينسك مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الروسي وصل إلى العاصمة البيلاروسية لمتابعة الاتفاقات الأخيرة بين رئيسي الدولتين".وقال الرئيس البيلاروسي مخاطبا شويغو: "عندما افترقنا بعد المحادثات الأخيرة مع بوتين، اتفقنا على أن تأتي أنت والخبراء إلى بيلاروس ونناقش القضايا الأمنية في بيلاروس. كما تعلمون، خلال مجلس الدولة الأعلى لقد أثرت هذه المسألة. لكن قبل ذلك، ناقشنا هذه المسألة مع بوتين".وأشار لوكاشينكو إلى أن مينسك بحاجة إلى ضمانات من موسكو لحماية الجمهورية كجزء من أراضيها في حالة أي عدوان خارجي، مضيفا أنه على مينسك وموسكو تحليل المعاهدات الأمنية أو تبني معاهدة جديدة للأمن الكامل لبيلاروس.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-قضايا-الأمن-والدفاع-في-دولة-الاتحاد-1075601218.html
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لوكاشينكو: مينسك بحاجة إلى ضمانات أمنية من موسكو

10:12 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 10.04.2023)
© Photo / БелТА / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Photo / БелТА
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عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مينسك، لمناقشة مسألة ضمان الأمن في دولة الاتحاد.
وجاء في بيان نقلته وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية : "رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يعقد اجتماعا في مينسك مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".
وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الروسي وصل إلى العاصمة البيلاروسية لمتابعة الاتفاقات الأخيرة بين رئيسي الدولتين".
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وقال الرئيس البيلاروسي مخاطبا شويغو: "عندما افترقنا بعد المحادثات الأخيرة مع بوتين، اتفقنا على أن تأتي أنت والخبراء إلى بيلاروس ونناقش القضايا الأمنية في بيلاروس. كما تعلمون، خلال مجلس الدولة الأعلى لقد أثرت هذه المسألة. لكن قبل ذلك، ناقشنا هذه المسألة مع بوتين".
وأشار لوكاشينكو إلى أن مينسك بحاجة إلى ضمانات من موسكو لحماية الجمهورية كجزء من أراضيها في حالة أي عدوان خارجي، مضيفا أنه على مينسك وموسكو تحليل المعاهدات الأمنية أو تبني معاهدة جديدة للأمن الكامل لبيلاروس.
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