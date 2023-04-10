https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-وشويغو-يناقشان-في-مينسك-إعداد-وتنسيق-مجموعة-القوات-المتحالفة-1075736560.html
لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة
لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة
ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، في اجتماع عقد في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:01+0000
2023-04-10T11:01+0000
2023-04-10T11:01+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأفادت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.وأضاف الرئيس البيلاروسي أن "تدريب الجيش في البلاد منظم بشكل جيد، ونحن نستعد كما يجب، لأننا لا يجب أن نتهاون هنا، أنتم ترون أن بولند وليتوانيا قد بدأوا في التحرك في اتجاهنا. لذلك، هذا يعد مساعدة ودعما للجيش البيلاروسي، الذي يحمي دولة الاتحاد على الجانب الغربي".
https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-مينسك-بحاجة-إلى-ضمانات-أمنية-من-موسكو-1075734110.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة
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ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، في اجتماع عقد في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد.
وأفادت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.
وقال لوكاشينكو خلال الاجتماع: "الجنود الروس من المجموعة الإقليمية للقوات الموجودة حاليا في الأراضي البيلاروسية، أنا ممتن لكم، على الرغم من كل الصعوبات، تحتفظون بآلاف من الجنود الروس هنا، نحن ندرب هؤلاء الرجال مع ضباطكم، ونجري التنسيق القتالي".
وأضاف الرئيس البيلاروسي أن "تدريب الجيش في البلاد منظم بشكل جيد، ونحن نستعد كما يجب، لأننا لا يجب أن نتهاون هنا، أنتم ترون أن بولند وليتوانيا قد بدأوا في التحرك في اتجاهنا. لذلك، هذا يعد مساعدة ودعما للجيش البيلاروسي، الذي يحمي دولة الاتحاد على الجانب الغربي".