https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-وشويغو-يناقشان-في-مينسك-إعداد-وتنسيق-مجموعة-القوات-المتحالفة-1075736560.html

لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة

لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة

ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، في اجتماع عقد في مينسك، إجراءات إعداد وتنسيق التجمع الإقليمي لقوات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T11:01+0000

2023-04-10T11:01+0000

2023-04-10T11:01+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأفادت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.وأضاف الرئيس البيلاروسي أن "تدريب الجيش في البلاد منظم بشكل جيد، ونحن نستعد كما يجب، لأننا لا يجب أن نتهاون هنا، أنتم ترون أن بولند وليتوانيا قد بدأوا في التحرك في اتجاهنا. لذلك، هذا يعد مساعدة ودعما للجيش البيلاروسي، الذي يحمي دولة الاتحاد على الجانب الغربي".

https://sputnikarabic.ae/20230410/لوكاشينكو-مينسك-بحاجة-إلى-ضمانات-أمنية-من-موسكو-1075734110.html

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