https://sputnikarabic.ae/20230410/مجلس-التعاون-الخليجي-يبحث-مع-كندا-خطة-العمل-المشترك-للحوار-الاستراتيجي-1075742003.html
مجلس التعاون الخليجي يبحث مع كندا خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي
مجلس التعاون الخليجي يبحث مع كندا خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي
بحث مجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الاثنين، سبل التعاون مع كندا، وذلك خلال استقبال القائم بأعمال سفارة كندا لدى السعودية قوينيث كوتز في مقر الأمانة العامة... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T12:56+0000
2023-04-10T12:56+0000
2023-04-10T12:56+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، استقبل كوتز في مقر الأمانة العامة في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء بحث مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016.وتطرق اللقاء كذلك لبحث خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والصحية والتعليمية والطاقة، واستعراض أهم القضايا والأوضاع السياسية ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.وتم اللقاء بحضور الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده قلقة للغاية من "الخطاب الملتهب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والعنف في المسجد الأقصى في القدس، داعياً إلى وقف تصعيد الموقف، وأضاف ترودو للصحفيين: "نحن بحاجة إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية وهي تغير نهجها".
https://sputnikarabic.ae/20230326/في-رسالة-لواشنطن-وزراء-خارجية-التعاون-الخليجي-يدينون-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-1075148664.html
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العالم العربي, العالم, أخبار الخليج , أخبار كندا, الأخبار, السعودية
العالم العربي, العالم, أخبار الخليج , أخبار كندا, الأخبار, السعودية
مجلس التعاون الخليجي يبحث مع كندا خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي
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بحث مجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الاثنين، سبل التعاون مع كندا، وذلك خلال استقبال القائم بأعمال سفارة كندا لدى السعودية قوينيث كوتز في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
"واس" أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، استقبل كوتز في مقر الأمانة العامة في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء بحث مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016.
وتطرق اللقاء كذلك لبحث خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والصحية والتعليمية والطاقة، واستعراض أهم القضايا والأوضاع السياسية ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
وتم اللقاء بحضور الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده قلقة للغاية من "الخطاب الملتهب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والعنف في المسجد الأقصى في القدس، داعياً إلى وقف تصعيد الموقف، وأضاف ترودو
للصحفيين: "نحن بحاجة إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية وهي تغير نهجها".