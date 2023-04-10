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مسؤول أردني يعلق على أنباء انتشار أسراب الجراد
مسؤول أردني يعلق على أنباء انتشار أسراب الجراد
علقت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار أسراب من الجراد، في مناطق مختلفة في منطقة لواء الرمثا... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:48+0000
2023-04-10T11:48+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "عمون"، عن مدير زراعة لواء الرمثا، عاهد فلاح عبيدات، نفيه للمعلومات المتداولة، مشيرا إلى أن بعض المواطنين في اللواء شاهدوا أمس أعدادا من الجنادب في مناطق اللواء، الأمر الذي اختلط عليهم، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أسراب من الجراد.وأضاف المسؤول الأردني أن ما شاهده المواطنون ليس إلا أعدادا من الجنادب التي تنتشر في مثل هذا الوقت من السنة، وليس لها أضرار على المزروعات.وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، حقيقة أنباء متداولة عن اجتياح أسراب الجراد لمحافظة الإحساء السعودية.ونفى المركز، في فبراير/ شباط الماضي، صحة مقاطع متداولة في هذا الصدد، وقال في بيان له: "لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي"، مؤكدا أن المقاطع المتداولة قديمة، تعود لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي عام 2019.وطمأن المركز المواطنين بأن "وضع الجراد الصحراوي في السعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة".
https://sputnikarabic.ae/20220511/الجراد-يغزو-المناطق-الزراعية-في-قيرغيزستان-وطاجيكستان-فيديو-1062089174.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

مسؤول أردني يعلق على أنباء انتشار أسراب الجراد

11:48 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisرجل يحاول التقاط جراد يطير فوق مدينة صنعاء، اليمن 28 يوليو، تموز 2019
رجل يحاول التقاط جراد يطير فوق مدينة صنعاء، اليمن 28 يوليو، تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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علقت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار أسراب من الجراد، في مناطق مختلفة في منطقة لواء الرمثا في محافظة إربد شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "عمون"، عن مدير زراعة لواء الرمثا، عاهد فلاح عبيدات، نفيه للمعلومات المتداولة، مشيرا إلى أن بعض المواطنين في اللواء شاهدوا أمس أعدادا من الجنادب في مناطق اللواء، الأمر الذي اختلط عليهم، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أسراب من الجراد.
وأضاف المسؤول الأردني أن ما شاهده المواطنون ليس إلا أعدادا من الجنادب التي تنتشر في مثل هذا الوقت من السنة، وليس لها أضرار على المزروعات.
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وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، حقيقة أنباء متداولة عن اجتياح أسراب الجراد لمحافظة الإحساء السعودية.
ونفى المركز، في فبراير/ شباط الماضي، صحة مقاطع متداولة في هذا الصدد، وقال في بيان له: "لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي"، مؤكدا أن المقاطع المتداولة قديمة، تعود لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي عام 2019.
وطمأن المركز المواطنين بأن "وضع الجراد الصحراوي في السعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة".
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