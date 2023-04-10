https://sputnikarabic.ae/20230410/مسؤول-أردني-يعلق-على-أنباء-انتشار-أسراب-الجراد-1075739621.html

مسؤول أردني يعلق على أنباء انتشار أسراب الجراد

مسؤول أردني يعلق على أنباء انتشار أسراب الجراد

علقت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار أسراب من الجراد، في مناطق مختلفة في منطقة لواء الرمثا... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T11:48+0000

2023-04-10T11:48+0000

2023-04-10T11:48+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104254/20/1042542067_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_31839549400c208a8ff752925c87afd9.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "عمون"، عن مدير زراعة لواء الرمثا، عاهد فلاح عبيدات، نفيه للمعلومات المتداولة، مشيرا إلى أن بعض المواطنين في اللواء شاهدوا أمس أعدادا من الجنادب في مناطق اللواء، الأمر الذي اختلط عليهم، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أسراب من الجراد.وأضاف المسؤول الأردني أن ما شاهده المواطنون ليس إلا أعدادا من الجنادب التي تنتشر في مثل هذا الوقت من السنة، وليس لها أضرار على المزروعات.وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، حقيقة أنباء متداولة عن اجتياح أسراب الجراد لمحافظة الإحساء السعودية.ونفى المركز، في فبراير/ شباط الماضي، صحة مقاطع متداولة في هذا الصدد، وقال في بيان له: "لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي"، مؤكدا أن المقاطع المتداولة قديمة، تعود لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي عام 2019.وطمأن المركز المواطنين بأن "وضع الجراد الصحراوي في السعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة".

https://sputnikarabic.ae/20220511/الجراد-يغزو-المناطق-الزراعية-في-قيرغيزستان-وطاجيكستان-فيديو-1062089174.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار