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مقتل شرطيين وإرهابي واحد إثر إطلاق نار على الشرطة جنوب غربي باكستان
مقتل شرطيين وإرهابي واحد إثر إطلاق نار على الشرطة جنوب غربي باكستان
أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، بمقتل شرطيين اثنين وإرهابيا إثر إطلاق نار نفذه إرهابيون مجهولون في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان ليلة الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:13+0000
2023-04-10T08:13+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا" عن الشرطة أن الحادث وقع في العاصمة الإقليمية كويتا، حيث هاجم الإرهابيون "فرقة النسر"، وهي فرقة شرطة تقوم بدوريات على دراجات نارية في جميع أنحاء المدينة.وبحسب البيان، فإن الفرقة كانت تقوم بدوريات روتينية عندما تعرضت للهجوم، مشيرا إلى أنه خلال هذا الهجوم قتل أيضا إرهابي.وأضاف البيان أن شركاء المهاجم هربوا من مكان الحادث فيما تجري عملية البحث عنهم، كما أصيب شرطيان أيضا في الهجوم وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الباكستاني، "مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بهجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين".وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن "مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود بين البلدين".وأضافت أن "السلطات الباكستانية أجرت اتصالات مع طهران سعيا لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, إيران, أخبار إيران

مقتل شرطيين وإرهابي واحد إثر إطلاق نار على الشرطة جنوب غربي باكستان

08:13 GMT 10.04.2023
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
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أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، بمقتل شرطيين اثنين وإرهابيا إثر إطلاق نار نفذه إرهابيون مجهولون في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان ليلة الأحد.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن الشرطة أن الحادث وقع في العاصمة الإقليمية كويتا، حيث هاجم الإرهابيون "فرقة النسر"، وهي فرقة شرطة تقوم بدوريات على دراجات نارية في جميع أنحاء المدينة.
وبحسب البيان، فإن الفرقة كانت تقوم بدوريات روتينية عندما تعرضت للهجوم، مشيرا إلى أنه خلال هذا الهجوم قتل أيضا إرهابي.
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وأضاف البيان أن شركاء المهاجم هربوا من مكان الحادث فيما تجري عملية البحث عنهم، كما أصيب شرطيان أيضا في الهجوم وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش الباكستاني، "مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بهجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين".
وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن "مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود بين البلدين".
وأضافت أن "السلطات الباكستانية أجرت اتصالات مع طهران سعيا لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
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