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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230410/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1075749237.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل أحد أكبر القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T16:15+0000
2023-04-10T16:46+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وتحدثت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو"، بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.وأكدت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأمريكي.وأكدت أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.وبالتزامن، قامت دوريات من المسلحين المولين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد" بإغلاق جميع الطرق في المنطقة.ويعد حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها.ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.ويحتل الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة في سوريا، معظمها أقيم في أكبر حقول للنفط والغاز التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد، ومنها حقل كونيكو للغاز الطبيعي.وكشفت وزارة النفط السورية، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

16:15 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 10.04.2023)
© Sputnik . ATIA ALATTIAتجريف مئات المنازل وتهجير سكانها بمحيط قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تجريف مئات المنازل وتهجير سكانها بمحيط قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . ATIA ALATTIA
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دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل أحد أكبر القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.
وتحدثت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو"، بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.
وأكدت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأمريكي.
وأكدت أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.
وبالتزامن، قامت دوريات من المسلحين المولين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد" بإغلاق جميع الطرق في المنطقة.
ويعد حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها.
ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.
ويحتل الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة في سوريا، معظمها أقيم في أكبر حقول للنفط والغاز التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد، ومنها حقل كونيكو للغاز الطبيعي.
وكشفت وزارة النفط السورية، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
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