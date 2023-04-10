https://sputnikarabic.ae/20230410/هل-بدأ-فك-الارتباط-بين-أوروبا-والولايات-المتحدة-1075744766.html
هل بدأ فك الارتباط بين أوروبا والولايات المتحدة
هل بدأ فك الارتباط بين أوروبا والولايات المتحدة
بعد ختام زيارته إلى الصين، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:47+0000
2023-04-10T13:47+0000
2023-04-10T13:47+0000
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هل بدأ فك الارتباط بين أوروبا والولايات المتحدة
هل بدأ فك الارتباط بين أوروبا والولايات المتحدة
واعتبر ماكرون أن "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".وشدد ماكرون على أن الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها، وأن تقلل أوروبا اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة، وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة باريس، د. عماد الحمروني:وأوضح رئيس موقع "الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا، أن "نتائج زيارة ماكرون كانت واضحة من خلال تأكيد ماكرون على دور الصين في حل أزمة أوكرانيا، وما تبعه من تصريح عن استقلالية القرار الأوروبي، ما يؤكد أن أوروبا بدأت تشعر بحجم الخسائر التي خلفتها أزمة أوكرانيا على اقتصادها وسياسياتها، وأن الولايات المتحدة باتت غير قادرة على فرض شروطها حتى على حلفائها مما يؤكد بداية ظهور نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب"، مشيرا إلى أن "ماكرون لم يحصل على ما كان يريده من بكين فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، حيث كان يريد موقفا واضحا من الصين بأنها ستكون مسؤولة عن وقف الحرب في حين أكدت بكين أنها قدمت وساطة وسعت لحل الازمة وقوبلت مساعيها برفض أوروبي أمريكي، وقد مثلت تصريحات ماكرون الأخيرة تراجعا عن المواقف الحادة التي اتخذتها اوروبا في بداية الوساط الصينية، ومحاولة للدخول على خط الوساطة لإنهاء الأزمة التي استنزفت الاقتصاد والجيوش الأوروبية".وأكد أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية د جمال الشلبي، أن "الموقف الفرنسي يعبر عن خيبة أمل مما وصل إليه الوضع، وعدم قدرة على مسايرة مع التوجة الأمريكي الذي يريد أن يحارب في أوكرانيا حتى آخر جندي أوكراني فيما تدفع أوروبا الثمن على المستوي الاقتصادي والطاقوي، مما تسبب في انتفاضات شعبية كبير خاصة في فرنسا، وبالتالي هناك شعور أوروبي عام بأن واشنطن هي التي تغذي هذا الصراع عبر الناتو، ومن يستمر بدفع الثمن هو أوروبا، ومن هنا كان لابد من التعبيرعن موقف أوروبي، خاصة أن زيارة ماكرون جاءة بعد زيارة مشابهة للمستشار الألماني إلى الصين التي أصبحت قبلة الزعماء الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "فرنسا كانت تاريخيا الحصان الأسود الذي يعمل خارج النظاق الأوروبي، وقد حاولت خلال العقد السابق العمل على استقلال أوروبا من خلال الفيلق العسكري مع ألمانيا لكن الناتو أجهض هذا المشروع، ثم جاءت الحرب الأخيرة لتبرز تناقض المصالح الأوروبية مع الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك انتفاضة حقيقية داخل العقل السياسي الفرنسي من أجل البحث عن مصالحه، كما أن أوروبا تشعر الآن أن هناك نظام عالمي جديد بدأ يتشكل بعيدا عن الهيمنة الغربية، وربما تكون هذه محاولة أوروبية عبر البوابة الباريسية للقفز من السفينة التي توشك على الغرق بقيادة الولايات المتحدة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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هل بدأ فك الارتباط بين أوروبا والولايات المتحدة
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بعد ختام زيارته إلى الصين، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان"، مؤكدا على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، بحسب تعبيره.
واعتبر ماكرون أن "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".
وشدد ماكرون على أن الأوروبيين يجب ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها، وأن تقلل أوروبا اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة، وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك
"، قال أستاذ العلوم الجيوسياسية في جامعة باريس، د. عماد الحمروني:
"ماكرون كان دائما يصرح بأهمية العمل الأوروبي واستقلالية القرار الأوروبي خاصة في مجال الدفاع، وأن يتميز الأوروبيون في مواقفهم مع الكتلة الأنجلوسكسونية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لكن المفاجأة في هذا التصريح الأخير أنه جاء بعد زيارته للصين ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يهدف للضغط على واشنطن، خاصة أن أوروبا تريد وقف الحرب في أوكرانيا، لكن الجانب الأنجلوسكسوني يريد الإبقاء على هذه الحرب لاستنزاف الطاقة الروسية والأوروبية"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين ليس لديهم إمكانية الانفصال عن الولايات المتحدة لما تملكة من قدرات، خاصة على المستوى المالي، مما يجعلها تتحكم في الكثير من المجالات الحيوية الاستراتيجية أوروبيا، وهو ما يجعل حديث الانفصال سابق لأوانه، لكن ربما هناك محاولة لإيجاد التوازن في العلاقات بين أوروبا وواشنطن من جانب وأوروبا وبكين من جانب آخر، حيث أن الذي تغير مؤخرا هو الموقف الصيني بعد أن بدأت بكين تتخذ مواقف جريئة الآن، ودخلت في تنافس واضح مع الولايات المتحدة في مجال الجغرافيا السياسة، ولهذا يحاول ماكرون اللعب على التناقض في المواقف بين بكين وواشنطن لإيجاد مصالح تستطيع أوروبا الانتفاع بها من الجانبين".
وأوضح رئيس موقع "الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا، أن "نتائج زيارة ماكرون كانت واضحة من خلال تأكيد ماكرون على دور الصين في حل أزمة أوكرانيا، وما تبعه من تصريح عن استقلالية القرار الأوروبي، ما يؤكد أن أوروبا بدأت تشعر بحجم الخسائر التي خلفتها أزمة أوكرانيا على اقتصادها وسياسياتها، وأن الولايات المتحدة باتت غير قادرة على فرض شروطها حتى على حلفائها مما يؤكد بداية ظهور نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب"، مشيرا إلى أن "ماكرون لم يحصل على ما كان يريده من بكين فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، حيث كان يريد موقفا واضحا من الصين بأنها ستكون مسؤولة عن وقف الحرب في حين أكدت بكين أنها قدمت وساطة وسعت لحل الازمة وقوبلت مساعيها برفض أوروبي أمريكي، وقد مثلت تصريحات ماكرون الأخيرة تراجعا عن المواقف الحادة التي اتخذتها اوروبا في بداية الوساط الصينية، ومحاولة للدخول على خط الوساطة لإنهاء الأزمة التي استنزفت الاقتصاد والجيوش الأوروبية".
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية د جمال الشلبي، أن "الموقف الفرنسي يعبر عن خيبة أمل مما وصل إليه الوضع، وعدم قدرة على مسايرة مع التوجة الأمريكي الذي يريد أن يحارب في أوكرانيا حتى آخر جندي أوكراني فيما تدفع أوروبا الثمن على المستوي الاقتصادي والطاقوي، مما تسبب في انتفاضات شعبية كبير خاصة في فرنسا، وبالتالي هناك شعور أوروبي عام بأن واشنطن هي التي تغذي هذا الصراع عبر الناتو، ومن يستمر بدفع الثمن هو أوروبا، ومن هنا كان لابد من التعبيرعن موقف أوروبي، خاصة أن زيارة ماكرون جاءة بعد زيارة مشابهة للمستشار الألماني إلى الصين التي أصبحت قبلة الزعماء الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "فرنسا كانت تاريخيا الحصان الأسود الذي يعمل خارج النظاق الأوروبي، وقد حاولت خلال العقد السابق العمل على استقلال أوروبا من خلال الفيلق العسكري مع ألمانيا لكن الناتو أجهض هذا المشروع، ثم جاءت الحرب الأخيرة لتبرز تناقض المصالح الأوروبية مع الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك انتفاضة حقيقية داخل العقل السياسي الفرنسي من أجل البحث عن مصالحه، كما أن أوروبا تشعر الآن أن هناك نظام عالمي جديد بدأ يتشكل بعيدا عن الهيمنة الغربية، وربما تكون هذه محاولة أوروبية عبر البوابة الباريسية للقفز من السفينة التي توشك على الغرق بقيادة الولايات المتحدة".