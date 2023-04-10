عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزارة-الدفاع-الطيران-الروسي-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنوليمانسك-1075726785.html
وزارة الدفاع: الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسنوليمانسك
وزارة الدفاع: الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسنوليمانسك
ألحقت الطائرات الهجومية الروسية وقاذفات الصواريخ من طراز "توس-1 أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) هزيمة بالقوة البشرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T02:11+0000
2023-04-10T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطوير راجمة الصواريخ الروسية "توس-1"
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه كراسنوليمانسك، اكتشفت أطقم الدفاع الجوي ودمرت طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف، "نفذ الطيران التكتيكي العملياتي ضربات جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على مواقع انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة معادية".وأشار إلى أن "طائرات هجومية، باستخدام صواريخ غير موجهة، هاجمت القوة النارية والقوى البشرية للقوميين الأوكرانيين، وألحقت أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة طراز "توس-1أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) أضرارًا نيرانًا بقذائف حرارية، وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".وفي وقت سابق اليوم، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز بيرقدار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تطوير راجمة الصواريخ الروسية "توس-1", القوات الأوكرانية
تطوير راجمة الصواريخ الروسية "توس-1", القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع: الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسنوليمانسك

02:11 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 02:48 GMT 10.04.2023)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /  / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ألحقت الطائرات الهجومية الروسية وقاذفات الصواريخ من طراز "توس-1 أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) هزيمة بالقوة البشرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه كراسنوليمانسك، اكتشفت أطقم الدفاع الجوي ودمرت طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف، "نفذ الطيران التكتيكي العملياتي ضربات جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على مواقع انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة معادية".
وأشار إلى أن "طائرات هجومية، باستخدام صواريخ غير موجهة، هاجمت القوة النارية والقوى البشرية للقوميين الأوكرانيين، وألحقت أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة طراز "توس-1أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) أضرارًا نيرانًا بقذائف حرارية، وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي دمر أكثر من 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بداية العملية الخاصة
أمس, 22:20 GMT
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز بيرقدار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала