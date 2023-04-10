https://sputnikarabic.ae/20230410/وزارة-الدفاع-الطيران-الروسي-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنوليمانسك-1075726785.html

وزارة الدفاع: الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسنوليمانسك

وزارة الدفاع: الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسنوليمانسك

ألحقت الطائرات الهجومية الروسية وقاذفات الصواريخ من طراز "توس-1 أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) هزيمة بالقوة البشرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T02:11+0000

2023-04-10T02:11+0000

2023-04-10T02:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

تطوير راجمة الصواريخ الروسية "توس-1"

القوات الأوكرانية

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه كراسنوليمانسك، اكتشفت أطقم الدفاع الجوي ودمرت طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف، "نفذ الطيران التكتيكي العملياتي ضربات جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على مواقع انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة معادية".وأشار إلى أن "طائرات هجومية، باستخدام صواريخ غير موجهة، هاجمت القوة النارية والقوى البشرية للقوميين الأوكرانيين، وألحقت أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة طراز "توس-1أ سولنتسبيك" أو (الشمس الحارقة) أضرارًا نيرانًا بقذائف حرارية، وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات".وفي وقت سابق اليوم، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز بيرقدار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-أكثر-من-100-طائرة-مسيرة-من-طراز-بيرقدار-التركية-منذ-بداية-العملية--الخاصة-1075725927.html

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تطوير راجمة الصواريخ الروسية "توس-1", القوات الأوكرانية