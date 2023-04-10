وزير الري المصري: سد النهضة يضغط على مواردنا المائية
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا أمام سد النهضة
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
وصف وزيرالري المصري، الدكتور هانى سويلم، سد النهضة بأنه يمثل ضغطا على موارد المياه الخاصة ببلاده.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال سويلم: "نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".
30 مارس, 09:28 GMT
تصريحات وزير الري المصري جاءت خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه فى مصر".
وعن تأثيرات هذا الأمر، أوضح الوزير المصري أن بلاده تسعى إلى "التوسع فى الزراعات قليلة استخدام المياه واختيار نوعيات معينة من الطماطم على سبيل المثال بهدف توفير الغذاء فى ظل التحديات العالمية الحالية".
وأشار الوزير إلى أن "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، هو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية".