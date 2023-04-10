عربي
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزير-الري-المصري-سد-النهضة-يضغط-على-مواردنا-المائية-1075757341.html
وزير الري المصري: سد النهضة يضغط على مواردنا المائية
وزير الري المصري: سد النهضة يضغط على مواردنا المائية
وصف وزيرالري المصري، الدكتور هانى سويلم، سد النهضة بأنه يمثل ضغطا على موارد المياه الخاصة ببلاده. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T21:08+0000
2023-04-10T21:08+0000
أخبار مصر الآن
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075471958_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_14969282fc7353c6213d7868717d6bb9.jpg
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال سويلم: "نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".تصريحات وزير الري المصري جاءت خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه فى مصر".وأشار الوزير إلى أن "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، هو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية".طالع أيضا: مصر تؤكد وجود "تأثير كارثي" عليها نتيجة الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة
https://sputnikarabic.ae/20230330/إثيوبيا-تعلن-رفضها-لمحاولات-مصر-تدويل-ملف-سد-النهضة-1075315714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075471958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f14b8169bd5bc98065c14785ce6cfe05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا
أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا

وزير الري المصري: سد النهضة يضغط على مواردنا المائية

21:08 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا أمام سد النهضة
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
وصف وزيرالري المصري، الدكتور هانى سويلم، سد النهضة بأنه يمثل ضغطا على موارد المياه الخاصة ببلاده.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال سويلم: "نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
إثيوبيا تعلن رفضها لمحاولات مصر تدويل ملف "سد النهضة"
30 مارس, 09:28 GMT
تصريحات وزير الري المصري جاءت خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه فى مصر".

وعن تأثيرات هذا الأمر، أوضح الوزير المصري أن بلاده تسعى إلى "التوسع فى الزراعات قليلة استخدام المياه واختيار نوعيات معينة من الطماطم على سبيل المثال بهدف توفير الغذاء فى ظل التحديات العالمية الحالية".

وأشار الوزير إلى أن "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، هو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية".
طالع أيضا: مصر تؤكد وجود "تأثير كارثي" عليها نتيجة الإجراءات الأحادية لتشغيل سد النهضة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала