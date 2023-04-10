https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html

وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء

وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء

كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن عملية تسريب الوثائق السرية تقلق الولايات المتحدة الأمريكية من أن تؤدي إلى عواقب قد تتسبب في تقويض العلاقات مع... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T06:48+0000

2023-04-10T06:48+0000

2023-04-10T06:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن تسريب الوثائق السرية للبنتاغون تحمل في طياتها معلومات تجسس ليس ضد الأعداء، بل كذلك قد تؤثر على الحلفاء، ما يسبب قلقاً كبيرا للمسؤولين الأمريكيين الذي يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض العلاقات مع هذه الدول الحليفة.وأضافت المصادر أن وثائق البنتاغون، التي تم تسريبها والتي كانت سرية للغاية، وفرت رؤى حول كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحلفاء والأعداء.وتابعت المصادر بالقول إن الخشية تأتي من بعض الوثائق التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها حقيقية وتكشف مدى التنصت الأمريكي على الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسرائيل وأوكرانيا.وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

https://sputnikarabic.ae/20230410/أوكرانيا-تقوم-بأول-إجراء-عسكري-بعد-تسريب-الوثائق-السرية-الأمريكية-1075727408.html

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