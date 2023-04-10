https://sputnikarabic.ae/20230410/4-قتلى-و8-في-عداد-المفقودين-إثر-انهيار-مبنى-في-مرسيليا-الفرنسية-1075746091.html
4 قتلى و8 في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى في مرسيليا الفرنسية
4 قتلى و8 في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى في مرسيليا الفرنسية
قالت تقارير إعلامية محلية إن رجال الإنقاذ في مدينة مرسيليا الفرنسية قد عثروا على 4 جثث تحت أنقاض مبنى سكني منهار في المدينة مع استمرار البحث عن ثمانية أشخاص في... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:31+0000
2023-04-10T14:31+0000
2023-04-10T14:31+0000
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وقالت السلطات في المدينة إن عمليات البحث تواصلت من قبل رجال الإطفاء، برفقة كلاب الإنقاذ، اليوم الاثنين، في محاولة للعثور على ضحايا الانفجار الذي وقع في مرسيليا، ليلة 8 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في الشارع رقم 17، شارع دي تيفولي، في المنطقة الخامسة.ووفقا لـ"لوموند" الفرنسية، أعلن المدعي العام لمارسيليا، دومينيك لورينز، أنه ما زال من المستحيل، في الوقت الحالي معرفة أسباب الانفجار؛ لأن الوضع "ما زال غير مستقر"، لافتا إلى أن فرضية أن يكون الانفجدار ناتجا عن تسرب للغاز هو أحد الفرضيات التي تم أخذها في الاعتبار.وقالت الصحيفة إن رئيس بلدية مرسيليا، بينوا بايان، قدم تفاصيل جديدة، اليوم الاثنين، عن حالة هذا الشارع، الذي لم تكن مبانيه غير صحية، لافتا إلى أنه وبعد الانفجار الذي وقع في شارع 17، انهار المبنى رقم 15 بينما رقم 19 "في حالة سيئة"، وتم إجلاء نحو مائتي شخص كإجراء احترازي.يشار إلى أن ما لا يقل عن 134 من رجال الإطفاء يشاركون في البحث عن ناجين، عقب انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق، حيث أعاقت النيران المشتعلة تحت الأنقاض عملية البحث والإنقاذ.طالع أيضا: انهيار جسر في فرنسا بسبب الأمطار الغزيرة...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230409/إصابة-5-أشخاص-على-الأقل-جراء-انهيار-مبنى-جنوبي-فرنسا-1075714262.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
4 قتلى و8 في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى في مرسيليا الفرنسية
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قالت تقارير إعلامية محلية إن رجال الإنقاذ في مدينة مرسيليا الفرنسية قد عثروا على 4 جثث تحت أنقاض مبنى سكني منهار في المدينة مع استمرار البحث عن ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.
وقالت السلطات في المدينة إن عمليات البحث تواصلت
من قبل رجال الإطفاء، برفقة كلاب الإنقاذ، اليوم الاثنين، في محاولة للعثور على ضحايا الانفجار الذي وقع في مرسيليا، ليلة 8 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في الشارع رقم 17، شارع دي تيفولي، في المنطقة الخامسة.
ووفقا لـ
"لوموند" الفرنسية، أعلن المدعي العام لمارسيليا، دومينيك لورينز، أنه ما زال من المستحيل، في الوقت الحالي معرفة أسباب الانفجار؛ لأن الوضع "ما زال غير مستقر"، لافتا إلى أن فرضية أن يكون الانفجدار ناتجا عن تسرب للغاز هو أحد الفرضيات التي تم أخذها في الاعتبار.
وقالت الصحيفة إن رئيس بلدية مرسيليا، بينوا بايان، قدم تفاصيل جديدة، اليوم الاثنين، عن حالة هذا الشارع، الذي لم تكن مبانيه غير صحية، لافتا إلى أنه وبعد الانفجار الذي وقع في شارع 17، انهار المبنى رقم 15 بينما رقم 19 "في حالة سيئة"، وتم إجلاء نحو مائتي شخص كإجراء احترازي.
وقال وزير الإسكان أوليفييه كلاين للصحفيين في مكان الحادث إن عملية البحث تجري بحذر لأن المباني المجاورة معرضة لخطر الانهيار.
يشار إلى أن ما لا يقل عن 134 من رجال الإطفاء يشاركون في البحث عن ناجين، عقب انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق، حيث أعاقت النيران المشتعلة تحت الأنقاض عملية البحث والإنقاذ.