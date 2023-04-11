https://sputnikarabic.ae/20230411/أكثر-10-دول-قدمت-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-1075767044.html
أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا
أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا
يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، قائمة الدول التي قدمت المساعدات العسكرية على شكل مبالغ مالية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهتها مع... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:01+0000
2023-04-11T08:01+0000
2023-04-11T08:01+0000
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أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا
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يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، قائمة الدول التي قدمت المساعدات العسكرية على شكل مبالغ مالية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهتها مع الجيش الروسي، والتي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية.