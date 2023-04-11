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https://sputnikarabic.ae/20230411/أكثر-10-دول-قدمت-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-1075767044.html
أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا
أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا
يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، قائمة الدول التي قدمت المساعدات العسكرية على شكل مبالغ مالية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهتها مع... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:01+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا

08:01 GMT 11.04.2023
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يوضح هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، قائمة الدول التي قدمت المساعدات العسكرية على شكل مبالغ مالية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهتها مع الجيش الروسي، والتي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية.
أكثر 10 دول قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا - سبوتنيك عربي
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:46 GMT
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