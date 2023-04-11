https://sputnikarabic.ae/20230411/إعلام-الكونغرس-الأمريكي-يسعى-لغزو-دولة-جديدة--1075765530.html

إعلام: "الكونغرس" الأمريكي يسعى لغزو دولة جديدة

إعلام: "الكونغرس" الأمريكي يسعى لغزو دولة جديدة

كشفت مصادر غربية عن مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بإرسال قوات إلى المكسيك بهدف مزاعم "محاربة المخدرات"، على الرغم من أن تجربة غزو العراق والكوارث التي... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T07:44+0000

2023-04-11T07:44+0000

2023-04-11T07:44+0000

العالم

واشنطن

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وأكدت المصادر الغربية على وجود دعوات متزايدة بين السياسيين الأمريكيين لإرسال قوات أمريكية إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات.وبينت الصحيفة أن "الاستياء من الهجرة والوفيات بجرعات زائدة من المخدرات، والكراهية تجاه الصين يتضح أنها تشكل السياسة الخارجية الأوسع للحزب".ونوهت صحيفة "بوليتيكو" في مقالها إلى أن الديمقراطيين يستبعدون مثل هذا الاحتمال، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد بدء مثل هذه العمليات.وأشار المقال إلى أن عضوي الكونغرس الجمهوريين دان كرينشو ومايك، والتز اقترحا مشروع قانون يطالب باستخدام القوة العسكرية "لوضعنا في حالة حرب مع الكارتلات".وعارض الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أي تدخل عسكري أمريكي تحت هذه الحجج في بلاده، مشددا على أنها مهمة سلطات البلاد.

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