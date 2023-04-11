https://sputnikarabic.ae/20230411/الاتحاد-الأوروبي-يعقد-ورش-عمل-في-كازاخستان-لزيادة-الوعي-بالعقوبات-التي-يفرضها-1075774086.html
الاتحاد الأوروبي يعقد ورش عمل في كازاخستان لزيادة الوعي بالعقوبات التي يفرضها
الاتحاد الأوروبي يعقد ورش عمل في كازاخستان لزيادة الوعي بالعقوبات التي يفرضها
يعقد الاتحاد الأوروبي عددا من ورش العمل للسلطات الكازاخستانية والشركات، لزيادة الوعي بالعقوبات التي يقوم بفرضها وطرق تطبيقها. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:31+0000
2023-04-11T10:31+0000
2023-04-11T10:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لدائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ينظم الاتحاد ورش عمل تدريبية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في الفترة من 24 إلى 25 أبريل/ نيسان الجاري، لرفع الوعي بين السلطات المحلية وممثلي الأعمال حول عقوباتها، وكذلك للتحذير من عواقب التحايل عليها.وقال البيان: "الهدف الأساسي من ورش العمل هو زيادة الوعي بعقوبات الاتحاد الأوروبي وتطبيقها، والتعاون لأجل التصدي للتحايل المحتمل على هذه الإجراءات".ولفت البيان إلى أن ورش العمل ستتم باللغتين الإنجليزية والروسية، وسيعقد اجتماع في 24 أبريل للمسؤولين الحكوميين، بينما في 25 أبريل لمشغلي القطاع الخاص الكازاخستاني.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بفرض 10 مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية حتى الآن، فيما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب البعيدة المدى، وأن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.طالع أيضا: مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية
https://sputnikarabic.ae/20230301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-غير-تكتيك-العقوبات-ضد-روسيا-1074165749.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, كازاخستان, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, كازاخستان, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الاتحاد الأوروبي يعقد ورش عمل في كازاخستان لزيادة الوعي بالعقوبات التي يفرضها
10:31 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
يعقد الاتحاد الأوروبي عددا من ورش العمل للسلطات الكازاخستانية والشركات، لزيادة الوعي بالعقوبات التي يقوم بفرضها وطرق تطبيقها.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لدائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
، ينظم الاتحاد ورش عمل تدريبية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في الفترة من 24 إلى 25 أبريل/ نيسان الجاري، لرفع الوعي بين السلطات المحلية وممثلي الأعمال حول عقوباتها، وكذلك للتحذير من عواقب التحايل عليها.
وقال البيان
: "الهدف الأساسي من ورش العمل هو زيادة الوعي بعقوبات الاتحاد الأوروبي وتطبيقها، والتعاون لأجل التصدي للتحايل المحتمل على هذه الإجراءات".
ولفت البيان إلى أن ورش العمل ستتم باللغتين الإنجليزية والروسية، وسيعقد اجتماع في 24 أبريل للمسؤولين الحكوميين، بينما في 25 أبريل لمشغلي القطاع الخاص الكازاخستاني.
وجاء في البيان أن "ورشة العمل ستتزامن مع زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، ديفيد أوسوليفان، إلى كازاخستان".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بفرض 10 مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية حتى الآن، فيما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب البعيدة المدى، وأن العقوبات ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي.