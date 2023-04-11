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البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الأجهزة الأمريكية المعنية، لم تحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية. مشيرا إلى أن المسؤولين على... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T01:09+0000
2023-04-11T01:09+0000
البيت الأبيض
البنتاغون الأمريكي
وثايق مسربة
العالم
كييف
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، "لم نتوصل إلى نظرية عمل بعد".وأكد أن المعلومات التي تفيد بأن بعض الوثائق التي تم العثور عليها على شبكة الانترنت قد تم تعديلها.وقال: "يبدو أنه في بعض الحالات تم تعديل المعلومات المنشورة على الإنترنت بناء على مقارنتها بالأصل، لكن لا يوجد يقين حتى الآن بشأن كيفية حدوث ذلك".وشدد على أن الوثائق "ما كان ينبغي قطعا أن تصبح علنية".وتابع كيربي ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بكييف بشأن التسريب، قائلا، إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق في تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.
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البيت الأبيض, البنتاغون الأمريكي, وثايق مسربة, العالم, كييف
البيت الأبيض, البنتاغون الأمريكي, وثايق مسربة, العالم, كييف

البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية

01:09 GMT 11.04.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© tabrez_syed/unsplash
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الأجهزة الأمريكية المعنية، لم تحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية. مشيرا إلى أن المسؤولين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، "لم نتوصل إلى نظرية عمل بعد".
وأكد أن المعلومات التي تفيد بأن بعض الوثائق التي تم العثور عليها على شبكة الانترنت قد تم تعديلها.
وقال: "يبدو أنه في بعض الحالات تم تعديل المعلومات المنشورة على الإنترنت بناء على مقارنتها بالأصل، لكن لا يوجد يقين حتى الآن بشأن كيفية حدوث ذلك".
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وشدد على أن الوثائق "ما كان ينبغي قطعا أن تصبح علنية".
وتابع كيربي ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بكييف بشأن التسريب، قائلا، إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.
وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق في تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.
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