https://sputnikarabic.ae/20230411/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-18-منظومة-هيمارس-إلى-المغرب-1075806379.html
الخارجية الأمريكية توافق على بيع 18 منظومة "هيمارس" إلى المغرب
الخارجية الأمريكية توافق على بيع 18 منظومة "هيمارس" إلى المغرب
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومات صاروخية طراز "هيمارس" إلى الجيش المغربي. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T20:29+0000
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واشنطن - سبوتنيك. أعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن الخارجية الأمريكية وافقت على الصفقة التي تضم 18 وحدة من منظومات "هيمارس" الصاروخية بقيمة 524 مليون دولار.وتابعت: "تشمل الصفقة معدات ذات صلة بالمنظومات الصاروخية، التي سيتم بيعها إلى المغرب".وقالت الوكالة إن الصفقة تخدم تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي.ولفتت إلى أنها تتضمن تقديم المساعدة إلى المغرب، الذي يمثل حليفا استراتيجيا خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إضافة إلى كونه شريكا مهما في ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الخارجية الأمريكية توافق على بيع 18 منظومة "هيمارس" إلى المغرب
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومات صاروخية طراز "هيمارس" إلى الجيش المغربي.
واشنطن - سبوتنيك
. أعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن الخارجية الأمريكية وافقت على الصفقة التي تضم 18 وحدة من منظومات "هيمارس" الصاروخية بقيمة 524 مليون دولار.
وتابعت: "تشمل الصفقة معدات ذات صلة بالمنظومات الصاروخية
، التي سيتم بيعها إلى المغرب".
وقالت الوكالة إن الصفقة تخدم تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي.
ولفتت إلى أنها تتضمن تقديم المساعدة إلى المغرب
، الذي يمثل حليفا استراتيجيا خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إضافة إلى كونه شريكا مهما في ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.