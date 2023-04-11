https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وقنبلة-ذكية-1075774825.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط "قنبلة ذكية" أمريكية الصنع و9 مسيرات أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط "قنبلة ذكية" أمريكية الصنع و9 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي تسع طائرات مسيرة أوكرانية وأربع قذائف من طراز "هيمارس" وقنبلة ذكية من... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:42+0000
2023-04-11T10:42+0000
2023-04-11T11:16+0000
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال يوم واحد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربع قذائف صاروخية متعددة من طراز "هيمارس" وقذيفة موجهة من طراز GLSDB".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وفقدت أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية 406 طائرات عسكرية و228 طائرة هليكوبتر و3736 طائرة مسيرة و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8626 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1079 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ و4563 قطعة مدفعية ميدانية إضافة إلى تدمير قذائف الهاون، فضلا عن 9426 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الروسية-تدمر-رادار-إس-300-أوكرانيا-ومستودعا-للذخيرة-1075774554.html
https://sputnikarabic.ae/20230410/أوكرانيا-تقوم-بأول-إجراء-عسكري-بعد-تسريب-الوثائق-السرية-الأمريكية-1075727408.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط "قنبلة ذكية" أمريكية الصنع و9 مسيرات أوكرانية
10:42 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي تسع طائرات مسيرة أوكرانية وأربع قذائف من طراز "هيمارس" وقنبلة ذكية من طراز "GLSDB" أمريكية الصنع.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال يوم واحد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربع قذائف صاروخية متعددة من طراز "هيمارس" وقذيفة موجهة من طراز GLSDB".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير تسع مركبات جوية أوكرانية مسيرة في مناطق ماريينكا وفسيلي ويلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومارينسكوي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وفقدت أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية 406 طائرات عسكرية و228 طائرة هليكوبتر و3736 طائرة مسيرة و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8626 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1079 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق الصواريخ و4563 قطعة مدفعية ميدانية إضافة إلى تدمير قذائف الهاون، فضلا عن 9426 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.