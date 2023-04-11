https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الروسية-أمريكا-تصنع-مكونات-أسلحة-بيولوجية-قرب-حدود-روسيا-1075777919.html
الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا
الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا
أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن المنشآت البيولوجية الأمريكية الموجودة في جمهورتي لوغانسك... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T12:42+0000
2023-04-11T12:42+0000
2023-04-11T12:42+0000
روسيا
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وقال كيريلوف، في جلسة لمجلس الدوما الروسي: "وفقًا لنتائج تحليل الوثائق والمقابلات مع شهود العيان، لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة، تحت ستار ضمان الأمن البيولوجي العالمي، أجرت أبحاثًا ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية على مقربة شديدة من الحدود الروسية".وفي وقت سابق، أعلن الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، في وقت سابق، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون.
https://sputnikarabic.ae/20230130/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-حول-البرامج-البيولوجية-الأمريكية-ونشر-فيروس-كورونا-1072878982.html
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روسيا
الدفاع الروسية: أمريكا تصنع مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا
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أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن المنشآت البيولوجية الأمريكية الموجودة في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون، أظهرت أن الولايات المتحدة تصنع مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدود روسيا.
وقال كيريلوف، في جلسة لمجلس الدوما الروسي: "وفقًا لنتائج تحليل الوثائق والمقابلات مع شهود العيان، لا يساورنا شك في أن الولايات المتحدة، تحت ستار ضمان الأمن البيولوجي العالمي، أجرت أبحاثًا ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية على مقربة شديدة من الحدود الروسية".
وفي وقت سابق، أعلن الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، في وقت سابق، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون.