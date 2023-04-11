https://sputnikarabic.ae/20230411/الزئبق-من-البحار-إلى-الغلاف-الجوي-وصيغة-ابتكارية-للحوسبة-الكمومية-وغذاء-العالم-1075800631.html
الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم
الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم
يمكن للأراضي الزراعية إطعام 20 مليار شخص ولكن بلوغ هذه القدرة ربما يدمر الكوكب.. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T15:36+0000
2023-04-11T15:36+0000
2023-04-11T15:36+0000
راديو
مرايا العلوم
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الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم
الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم
أيضا هناك صيغة جديدة تتنبأ بتأثير الضوضاء في الحساب الكمي لظروف العالم الحقيقي غير الكاملة، وكذلك ابتكار مادة ذات مواصفات فريدة قد تحمي سطح مركبات الفضاء..توصلت دراسة إلى أن الوصول إلى أقصى سعة تغذية من الأراضي الزراعية الحالية سيتطلب تحولا عالميا إلى النظم الغذائية القائمة على النباتات وكميات هائلة من الأسمدة الصناعية.حقق الباحثون إنجازا كبيرا في الحوسبة الكمومية من خلال ابتكار صيغة تلعب دورا حاسما في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي يمكن أن تعمل بكفاءة في الواقع والظروف العالمية التي هي بعيدة عن المثالية.- ابتكر فريق من العلماء مادة خفيفة الوزن ومقاومة للإشعاع، يمكن استخدامها ذات يوم، من أجل حماية مركبات الفضاء وحمولاتها عبر مهام البعثات العلمية، والتصدي للظروف القاسية في الفضاء الخارجي- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي على تأثير كازيمير الذي تنبأ به لأول مرة الفيزيائي الهولندي هندريك كازيمير عام 1948.. ويتعامل المصطلح مع إمكانية تغيير كمية الطاقة في منطقة من الفراغ من خلال المواد المحيطة بها..- كذلك وفي إطار الثقب الذهبي نتعرف معا سيرة عالم بارز ساعد في تطور المعرفة وهو هارولد يوري الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1934 لاكتشافه الهيدروجين الثقيل..يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم
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يمكن للأراضي الزراعية إطعام 20 مليار شخص ولكن بلوغ هذه القدرة ربما يدمر الكوكب..
أيضا هناك صيغة جديدة تتنبأ بتأثير الضوضاء في الحساب الكمي لظروف العالم الحقيقي غير الكاملة، وكذلك ابتكار مادة ذات مواصفات فريدة قد تحمي سطح مركبات الفضاء..
توصلت دراسة إلى أن الوصول إلى أقصى سعة تغذية من الأراضي الزراعية الحالية سيتطلب تحولا عالميا إلى النظم الغذائية القائمة على النباتات وكميات هائلة من الأسمدة الصناعية.
ولكن القيام بذلك من شأنه أن يدفع "قدرة التغذية" على كوكب الأرض إلى أقصى حدودها ويخلق مخاطر هائلة للتنوع البيولوجي وتغير المناخ
حقق الباحثون إنجازا كبيرا في الحوسبة الكمومية من خلال ابتكار صيغة تلعب دورا حاسما في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي يمكن أن تعمل بكفاءة في الواقع والظروف العالمية التي هي بعيدة عن المثالية.
- ابتكر فريق من العلماء مادة خفيفة الوزن ومقاومة للإشعاع، يمكن استخدامها ذات يوم، من أجل حماية مركبات الفضاء وحمولاتها عبر مهام البعثات العلمية، والتصدي للظروف القاسية في الفضاء الخارجي
- كشفت دراسة أن معدل تسرب انبعاثات عنصر الزئبق السام إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض يفوق ما تصوره العلماء سابقا
- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي على تأثير كازيمير الذي تنبأ به لأول مرة الفيزيائي الهولندي هندريك كازيمير عام 1948.. ويتعامل المصطلح مع إمكانية تغيير كمية الطاقة في منطقة من الفراغ من خلال المواد المحيطة بها..
- كذلك وفي إطار الثقب الذهبي نتعرف معا سيرة عالم بارز ساعد في تطور المعرفة وهو هارولد يوري الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1934 لاكتشافه الهيدروجين الثقيل..
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم