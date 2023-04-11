https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الروسية-تحرر-مصنعا-في-بلدة-ماريينكا-في-دونيتسك-1075766413.html
القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك
القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية احتلت مصنعًا لإصلاح الإطارات في ماريينكا، حيث كانت القوات الأوكرانية تتخذه كمعقل لها. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:04+0000
2023-04-11T08:04+0000
2023-04-11T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال دينيس بوشلين، لوكالة "سبوتنيك": "مصنع إصلاح الإطارات لا يعد موقعا استراتيجيا، لكنه الخط الدفاعي للعدو وكان متمركزًا بجدية هناك، فقد تسبب في الكثير من المتاعب لوحداتنا لكنه الآن تحت سيطرتنا بالفعل".وتابع بوشلين بالقول إنه باتجاه مارينسكي تعمل القوات الروسية بنشاط لتحرير البلدة، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تتوقف عن إرسال الدعم العسكري إلى المنطقة، لذلك تم تأخير تحرير هذه البلدة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لمحاولة-عبور-نهر-دنيبر-1075759944.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية احتلت مصنعًا لإصلاح الإطارات في ماريينكا، حيث كانت القوات الأوكرانية تتخذه كمعقل لها.
قال دينيس بوشلين، لوكالة "سبوتنيك": "مصنع إصلاح الإطارات لا يعد موقعا استراتيجيا، لكنه الخط الدفاعي للعدو وكان متمركزًا بجدية هناك، فقد تسبب في الكثير من المتاعب لوحداتنا لكنه الآن تحت سيطرتنا بالفعل".
وتابع بوشلين بالقول إنه باتجاه مارينسكي تعمل القوات الروسية بنشاط لتحرير البلدة، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تتوقف عن إرسال الدعم العسكري إلى المنطقة، لذلك تم تأخير تحرير هذه البلدة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.