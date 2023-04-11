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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الروسية-تحرر-مصنعا-في-بلدة-ماريينكا-في-دونيتسك-1075766413.html
القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك
القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية احتلت مصنعًا لإصلاح الإطارات في ماريينكا، حيث كانت القوات الأوكرانية تتخذه كمعقل لها. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:04+0000
2023-04-11T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال دينيس بوشلين، لوكالة "سبوتنيك": "مصنع إصلاح الإطارات لا يعد موقعا استراتيجيا، لكنه الخط الدفاعي للعدو وكان متمركزًا بجدية هناك، فقد تسبب في الكثير من المتاعب لوحداتنا لكنه الآن تحت سيطرتنا بالفعل".وتابع بوشلين بالقول إنه باتجاه مارينسكي تعمل القوات الروسية بنشاط لتحرير البلدة، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تتوقف عن إرسال الدعم العسكري إلى المنطقة، لذلك تم تأخير تحرير هذه البلدة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لمحاولة-عبور-نهر-دنيبر-1075759944.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر مصنعا في بلدة ماريينكا في دونيتسك

08:04 GMT 11.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaمارينكا أوكرانيا
مارينكا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية احتلت مصنعًا لإصلاح الإطارات في ماريينكا، حيث كانت القوات الأوكرانية تتخذه كمعقل لها.
قال دينيس بوشلين، لوكالة "سبوتنيك": "مصنع إصلاح الإطارات لا يعد موقعا استراتيجيا، لكنه الخط الدفاعي للعدو وكان متمركزًا بجدية هناك، فقد تسبب في الكثير من المتاعب لوحداتنا لكنه الآن تحت سيطرتنا بالفعل".
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر
05:12 GMT
وتابع بوشلين بالقول إنه باتجاه مارينسكي تعمل القوات الروسية بنشاط لتحرير البلدة، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تتوقف عن إرسال الدعم العسكري إلى المنطقة، لذلك تم تأخير تحرير هذه البلدة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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