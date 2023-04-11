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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الروسية-تدمر-رادار-إس-300-أوكرانيا-ومستودعا-للذخيرة-1075774554.html
القوات الروسية تدمر رادار "إس-300" أوكرانيا ومستودعا للذخيرة
القوات الروسية تدمر رادار "إس-300" أوكرانيا ومستودعا للذخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن قوات الطيران والمدفعية الروسية دمرت رادارا أوكرانيا من طراز "إس-300" ومستودعا للذخيرة ونظاما مضادا أمريكي الصنع. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:33+0000
2023-04-11T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران الروسي وقوات والمدفعية، دمرت في غصون 24 ساعة، 74 من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 97 منطقة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات المسلحة، قضت على حوالي 120 من العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على محور كراسني ليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "سنتر" (الوسط)، وحدات من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان : "على هذا المحور تم القضاء على أكثر من 90 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وقنبلة-ذكية-1075774825.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر رادار "إس-300" أوكرانيا ومستودعا للذخيرة

10:33 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 11.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن قوات الطيران والمدفعية الروسية دمرت رادارا أوكرانيا من طراز "إس-300" ومستودعا للذخيرة ونظاما مضادا أمريكي الصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران الروسي وقوات والمدفعية، دمرت في غصون 24 ساعة، 74 من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 97 منطقة".

وأفادت وزارة الدفاع، بأنه "في منطقة ميروليوبوفكا بمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير رادار أوكراني "إس -300" مضاد للطائرات".

قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
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10:42 GMT

وأضاف البيان، أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء"110" التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة ديليفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظام مضاد للبطارية من طراز "إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات المسلحة، قضت على حوالي 120 من العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان".

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية"، خسائر في القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدتي سينكوفكا وكيسلوفكا، بمقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، وثلاث دبابات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع طراز "كراب".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على محور كراسني ليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "سنتر" (الوسط)، وحدات من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان : "على هذا المحور تم القضاء على أكثر من 90 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
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