القوات الروسية تدمر رادار "إس-300" أوكرانيا ومستودعا للذخيرة
10:33 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 11.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
© Sputnik . Vitaliy Ankov
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن قوات الطيران والمدفعية الروسية دمرت رادارا أوكرانيا من طراز "إس-300" ومستودعا للذخيرة ونظاما مضادا أمريكي الصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران الروسي وقوات والمدفعية، دمرت في غصون 24 ساعة، 74 من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 97 منطقة".
وأفادت وزارة الدفاع، بأنه "في منطقة ميروليوبوفكا بمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير رادار أوكراني "إس -300" مضاد للطائرات".
وأضاف البيان، أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء"110" التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة ديليفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نظام مضاد للبطارية من طراز "إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات المسلحة، قضت على حوالي 120 من العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية"، خسائر في القوة البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدتي سينكوفكا وكيسلوفكا، بمقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، وثلاث دبابات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع طراز "كراب".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "على محور كراسني ليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "سنتر" (الوسط)، وحدات من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان : "على هذا المحور تم القضاء على أكثر من 90 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".