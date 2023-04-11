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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-قيام-مصر-بتزويد-روسيا-بالصواريخ-سرا--1075774403.html
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ "سرا" هي "تلفيق... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:29+0000
2023-04-11T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقاً على الأنباء ذات الصلة: "هي أنباء مزيفة [مضللة، ملفقة] أخرى، يوجد منها الكثير الآن، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس".زعمت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، نقلا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة، بأن "مصر خططت سراً لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا".وتشهد العلاقات الروسية المصرية تعاونا كبيرا على أكثر من صعيد، على رأسها الاقتصادي.وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230406/خبير-تحول-مصر-لمركز-للحبوب-الروسية-يساهم-في-وصولها-للدول-الفقيرة-1075610962.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"

10:29 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 11.04.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ "سرا" هي "تلفيق آخر"، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقاً على الأنباء ذات الصلة: "هي أنباء مزيفة [مضللة، ملفقة] أخرى، يوجد منها الكثير الآن، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس".
زعمت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، نقلا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة، بأن "مصر خططت سراً لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا".
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
خبير: تحول مصر لمركز للحبوب الروسية يساهم في وصولها للدول الفقيرة
6 أبريل, 14:28 GMT
وتشهد العلاقات الروسية المصرية تعاونا كبيرا على أكثر من صعيد، على رأسها الاقتصادي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أكد سابقا إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أنها من أكبر المستوردين للقمح ومصدره روسيا، نظرا لجودته وسعره.

وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.
يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:46 GMT
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