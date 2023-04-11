https://sputnikarabic.ae/20230411/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-قيام-مصر-بتزويد-روسيا-بالصواريخ-سرا--1075774403.html
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ "سرا" هي "تلفيق... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:29+0000
2023-04-11T10:29+0000
2023-04-11T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقاً على الأنباء ذات الصلة: "هي أنباء مزيفة [مضللة، ملفقة] أخرى، يوجد منها الكثير الآن، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس".زعمت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، نقلا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة، بأن "مصر خططت سراً لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا".وتشهد العلاقات الروسية المصرية تعاونا كبيرا على أكثر من صعيد، على رأسها الاقتصادي.وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230406/خبير-تحول-مصر-لمركز-للحبوب-الروسية-يساهم-في-وصولها-للدول-الفقيرة-1075610962.html
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روسيا, العالم العربي
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
10:29 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ "سرا" هي "تلفيق آخر"، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقاً على الأنباء ذات الصلة: "هي أنباء مزيفة [مضللة، ملفقة] أخرى، يوجد منها الكثير الآن، لذا يجب التعامل مع مثل هذه التقارير على هذا الأساس".
زعمت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، نقلا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة، بأن "مصر خططت سراً لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا".
وتشهد العلاقات الروسية المصرية تعاونا كبيرا على أكثر من صعيد، على رأسها الاقتصادي.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أكد سابقا إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أنها من أكبر المستوردين للقمح ومصدره روسيا، نظرا لجودته وسعره.
وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي
، مشددا على أن الأمر يساهم في تنفيذ صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.
يأتي هذا في ظل الاستعداد المصري لأن تكون البلاد مركزًا عالميا لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.