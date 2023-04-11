https://sputnikarabic.ae/20230411/بوشيلين-القوات-الأوكرانية-تحاول-الحفاظ-على-الجزء-الغربي-من-أرتيوموفسك-1075770300.html
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول الحفاظ على الجزء الغربي من أرتيوموفسك
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول الحفاظ على الجزء الغربي من أرتيوموفسك
أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تحاول البقاء في الجزء الغربي من أرتيوموفسك والتمسك بالسكك... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:47+0000
2023-04-11T08:47+0000
2023-04-11T08:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال بوشيلين على الهواء، عبر قناة "سولوفيوف لايف"، إن"القوات الأوكرانية في الجزء الغربي خلف خطوط السكة الحديدية لا تزال محاصرة هناك، ولا يزال لدى القوات الأوكرانية الفرصة للانسحاب إلى الجزء الغربي من المدينة".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230411/القوات-الروسية-تحرر-مصنعا-في-بلدة-ماريينكا-في-دونيتسك-1075766413.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
بوشيلين: القوات الأوكرانية تحاول الحفاظ على الجزء الغربي من أرتيوموفسك
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أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تحاول البقاء في الجزء الغربي من أرتيوموفسك والتمسك بالسكك الحديدية.
وقال بوشيلين على الهواء، عبر قناة "سولوفيوف لايف"، إن"القوات الأوكرانية في الجزء الغربي خلف خطوط السكة الحديدية لا تزال محاصرة هناك، ولا يزال لدى القوات الأوكرانية الفرصة للانسحاب إلى الجزء الغربي من المدينة".
وأعلن بوشيلين في اليوم السابق، أن "أكثر من 75% من أراضي أرتيوموفسك تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية، وتدور معارك قوية في الجزء الغربي من المدينة".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.