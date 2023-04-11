https://sputnikarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html
ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد لا يكون قادراً حتى على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، مشيراً إلى... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T23:52+0000
2023-04-11T23:52+0000
2023-04-11T23:59+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: "أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئاً خاطئاً، لا أعتقد أنه يستطيع {الترشح}".وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن أنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.وفي فبراير الماضي، اتهم طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون إدارة بايدن بإخفاء معلومات حول حالة صحة الرئيس.يشار إلى أن بايدن، وهو الرئيس الأكبر سناً الذي أدى اليمين الرئاسية، بلغ عمره 80 عاماً في نوفمبر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230401/حملة-ترامب-الانتخابية-تجمع-4-ملايين-دولار-بعد-اتهامه-جنائيا-1075404476.html
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ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
23:52 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 23:59 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد لا يكون قادراً حتى على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، مشيراً إلى أنهناك شيئاً خاطئاً بالنسبة للرئيس الحالي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيرشح نفسه للانتخابات مرة أخرى: "أعتقد أنه من غير المناسب تقريباً أن أقول ذلك. لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً. ولكن هناك شيئاً خاطئاً، لا أعتقد أنه يستطيع {الترشح}".
وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن أنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
وفي فبراير الماضي، اتهم طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون إدارة بايدن بإخفاء معلومات حول حالة صحة الرئيس
.
يشار إلى أن بايدن، وهو الرئيس الأكبر سناً الذي أدى اليمين الرئاسية، بلغ عمره 80 عاماً في نوفمبر 2022.