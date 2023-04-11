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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/تي-72-روسية-تصد-بدرعها-قذيفة-مباشرة-أثناء-اقتحامها-مارينكا-فيديو--1075786495.html
"تي 72" روسية تصد بدرعها قذيفة مباشرة أثناء اقتحامها مارينكا... فيديو
"تي 72" روسية تصد بدرعها قذيفة مباشرة أثناء اقتحامها مارينكا... فيديو
صدت دبابة روسية من طراز "تي 72 بي زي"، بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر أثناء تنفيذ الجيش الروسي عملية اقتحام في مدينة مارينكا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T14:24+0000
2023-04-11T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو الذي سجلته قمرة قيادة الدبابة الروسية، استهدافها بشكل مباشر بقذيفة ضربت قمرتها، لكن المثير هو عدم تأثر القمرة أو طاقم الدبابة وأجهزتها بالقذيفة التي صدها درع الدبابة الروسية بكفاءة منقطعة النظير.وعلى الرغم من ضبابية الرؤية بسبب اتساخ الزجاج الأمامي للدبابة، الذي لم ينكسر، تابع طاقم الدبابة تنفيذ عملية الاقتحام، حيث يظهر استمرار احتراق بعض الدروع المحيطة بالقمرة لكن هذه النيران خمدت لاحقا.وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المتخصصة بالسلاح، فقد عاد طاقم الدبابة إلى القاعدة بنجاح بعد تنفيذ المهمة القتالية.وتم تجهيز هذه الدبابة بوحدات حماية ديناميكية من نوع "ريليكت"، وشاشات شبكية للبرج، مما يزيد من مقاومتها للقذائف التراكمية المضادة للدبابات.وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.اقرأ أيضا: تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي 72" روسية تصد بدرعها قذيفة مباشرة أثناء اقتحامها مارينكا... فيديو

14:24 GMT 11.04.2023
© Photo / دبابة روسية من طراز "تي 72 بي زي"، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر
دبابة روسية من طراز تي 72 بي زي، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo /
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صدت دبابة روسية من طراز "تي 72 بي زي"، بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر أثناء تنفيذ الجيش الروسي عملية اقتحام في مدينة مارينكا.
ويظهر في الفيديو الذي سجلته قمرة قيادة الدبابة الروسية، استهدافها بشكل مباشر بقذيفة ضربت قمرتها، لكن المثير هو عدم تأثر القمرة أو طاقم الدبابة وأجهزتها بالقذيفة التي صدها درع الدبابة الروسية بكفاءة منقطعة النظير.

وأثناء تقدم الدبابة في أحد الطرق الزراعية، تم استهدافها بقذيفة، أصابت قمرتها بشكل مباشر، لكن يظهر في الفيديو بالتصوير البطيء أن دروع الدبابة المتطورة استطاعت صد هذه القذيفة بنجاح، الأمر الذي حد من الأضرار وتسبب بنجاة الطاقم.

طائرة سو-24. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:05 GMT
وعلى الرغم من ضبابية الرؤية بسبب اتساخ الزجاج الأمامي للدبابة، الذي لم ينكسر، تابع طاقم الدبابة تنفيذ عملية الاقتحام، حيث يظهر استمرار احتراق بعض الدروع المحيطة بالقمرة لكن هذه النيران خمدت لاحقا.
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المتخصصة بالسلاح، فقد عاد طاقم الدبابة إلى القاعدة بنجاح بعد تنفيذ المهمة القتالية.
وتم تجهيز هذه الدبابة بوحدات حماية ديناميكية من نوع "ريليكت"، وشاشات شبكية للبرج، مما يزيد من مقاومتها للقذائف التراكمية المضادة للدبابات.
وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.
اقرأ أيضا: تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:43 GMT
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