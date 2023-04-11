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https://sputnikarabic.ae/20230411/جماهير-النصر-تهتف-لميسي-ورونالدو-يغادر-الملعب-غاضبا-فيديو--1075767488.html
جماهير النصر تهتف لميسي ورونالدو يغادر الملعب غاضبا... فيديو
جماهير النصر تهتف لميسي ورونالدو يغادر الملعب غاضبا... فيديو
أقدمت جماهير فريق النصر السعودي على الهتاف للاعب ليونيل ميسي، بعد نهاية مباراة الفريق ضد نادي الفيحاء في الدوري السعودي. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهتف فيه جماهير النصر السعودي للأرجنتيني ليونيل ميسي، في أثناء مغادرة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، إلى غرفة الملابس.وجاءت هتافات جماهير النصر باسم غريم الدون، بعد تعادل الفريق في مباراة الفيحاء، ما أدى إلى خسارة الفريق نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

جماهير النصر تهتف لميسي ورونالدو يغادر الملعب غاضبا... فيديو

08:21 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 11.04.2023)
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / -
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أقدمت جماهير فريق النصر السعودي على الهتاف للاعب ليونيل ميسي، بعد نهاية مباراة الفريق ضد نادي الفيحاء في الدوري السعودي.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهتف فيه جماهير النصر السعودي للأرجنتيني ليونيل ميسي، في أثناء مغادرة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، إلى غرفة الملابس.
وجاءت هتافات جماهير النصر باسم غريم الدون، بعد تعادل الفريق في مباراة الفيحاء، ما أدى إلى خسارة الفريق نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي.
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