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https://sputnikarabic.ae/20230411/حلفاء-أمريكا-بعد-التسريبات-لم-نتفاجئ-بعدم-إطلاعنا-على-المعلومات-الاستخبارية-بشأن-أوكرانيا-1075770173.html
حلفاء أمريكا بعد التسريبات "لم نتفاجئ بعدم إطلاعنا على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا"
حلفاء أمريكا بعد التسريبات "لم نتفاجئ بعدم إطلاعنا على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا"
كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن حلفاء واشنطن لم يشعروا بخيبة أمل من عدم قيام الأمريكيين بإطلاعهم على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:42+0000
2023-04-11T08:42+0000
العالم
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وذكرت قناة أمريكية، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن معظم الدول لا تشارك كل شيء مع حلفائها، ولا يتوقع أحد منهم أن يفعلوا ذلك.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسرب إلى شبكة الإنترنت. وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدّر حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت الصحيفة أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html
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العالم
العالم

حلفاء أمريكا بعد التسريبات "لم نتفاجئ بعدم إطلاعنا على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا"

08:42 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن حلفاء واشنطن لم يشعروا بخيبة أمل من عدم قيام الأمريكيين بإطلاعهم على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا.
وذكرت قناة أمريكية، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن معظم الدول لا تشارك كل شيء مع حلفائها، ولا يتوقع أحد منهم أن يفعلوا ذلك.
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء
أمس, 06:48 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسرب إلى شبكة الإنترنت. وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدّر حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.
وذكرت الصحيفة أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:46 GMT
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