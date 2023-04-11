https://sputnikarabic.ae/20230411/حلفاء-أمريكا-بعد-التسريبات-لم-نتفاجئ-بعدم-إطلاعنا-على-المعلومات-الاستخبارية-بشأن-أوكرانيا-1075770173.html

حلفاء أمريكا بعد التسريبات "لم نتفاجئ بعدم إطلاعنا على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا"

حلفاء أمريكا بعد التسريبات "لم نتفاجئ بعدم إطلاعنا على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن حلفاء واشنطن لم يشعروا بخيبة أمل من عدم قيام الأمريكيين بإطلاعهم على المعلومات الاستخبارية بشأن أوكرانيا. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T08:42+0000

2023-04-11T08:42+0000

2023-04-11T08:42+0000

العالم

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وذكرت قناة أمريكية، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن معظم الدول لا تشارك كل شيء مع حلفائها، ولا يتوقع أحد منهم أن يفعلوا ذلك.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسرب إلى شبكة الإنترنت. وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدّر حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت الصحيفة أن البنتاغون يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".

https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html

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