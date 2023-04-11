https://sputnikarabic.ae/20230411/خبير-تسريب-الوثائق-خطة-أمريكية-1075786603.html

خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية

خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

بلا قيود

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خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية

وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أميركا على حلفائها. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الأمريكية، محمد سيد أحمد لبرنامج "بلا قيود":زيلينسكي يقايض بولندا على الجزء الغربي من أوكرانيا مقابل المساعدة. وهو ما علق عليه مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد بقوله:وفد سعودي يجري مشاورات مع حركة "أنصار الله" لإبرام هدنة. وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني، أحمد شوقي أحمد:احتجاجات رافضة لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي:مساع جزائرية للتخلي عن "التبعية الاقتصادية للمحروقات" والاستفادة من التجربة الإيرانية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الجزائرية، البروفيسور مراد كوّاشي:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من قطاع غزة حيث تم إطعام ألفي يتيم برعاية جمعية الأمل للأيتام حيث قال إياد المصري المدير التنفيذي للجمعية:التفاصيل في الملف الصوتي...

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