https://sputnikarabic.ae/20230411/خبير-تسريب-الوثائق-خطة-أمريكية-1075786603.html
خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية
خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T14:21+0000
2023-04-11T14:21+0000
2023-04-11T14:21+0000
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خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية
خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية
وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أميركا على حلفائها. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الأمريكية، محمد سيد أحمد لبرنامج "بلا قيود":زيلينسكي يقايض بولندا على الجزء الغربي من أوكرانيا مقابل المساعدة. وهو ما علق عليه مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد بقوله:وفد سعودي يجري مشاورات مع حركة "أنصار الله" لإبرام هدنة. وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني، أحمد شوقي أحمد:احتجاجات رافضة لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي:مساع جزائرية للتخلي عن "التبعية الاقتصادية للمحروقات" والاستفادة من التجربة الإيرانية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الجزائرية، البروفيسور مراد كوّاشي:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من قطاع غزة حيث تم إطعام ألفي يتيم برعاية جمعية الأمل للأيتام حيث قال إياد المصري المدير التنفيذي للجمعية:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: تسريب الوثائق خطة أمريكية
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وثائق مسربة من البنتاغون تكشف تفاصيل تجسس أميركا على حلفائها. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الأمريكية، محمد سيد أحمد لبرنامج "بلا قيود":
"أعتقد أن هذه خطة موضوعة من الإدارة الأمريكية، ولن تؤثر على العلاقات مع أوكرانيا فهي علاقة تبعية كاملة ما بينهما".
زيلينسكي يقايض بولندا على الجزء الغربي من أوكرانيا مقابل المساعدة. وهو ما علق عليه مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد بقوله:
"سيكون هذا مقابل تقديم مرتزقة وربما خبراء وجنود بولنديين لأن وارسو تستثمر بشكل جيد في الأزمة الأوكرانية عسكريا وسياسيا واقتصاديا".
وفد سعودي يجري مشاورات مع حركة "أنصار الله" لإبرام هدنة. وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني، أحمد شوقي أحمد:
"إن مدى جدية وإمكانية استمرارية هذه التسوية، محكوم بظروف عدة، لذلك من المبكر التعويل على نتائجها السياسية".
احتجاجات رافضة لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا. وهو ما قال عنه مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي:
"السياسة الألمانية تعتمد على الشباب المهاجر لافتقارها للطاقات المبدعة والشبابية".
مساع جزائرية للتخلي عن "التبعية الاقتصادية للمحروقات" والاستفادة من التجربة الإيرانية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الجزائرية، البروفيسور مراد كوّاشي:
"إنّ الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال تقليص الاعتماد على المحروقات مفيد للجزائر، لأن الاقتصادين متشابهين إلى حد ما".
فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي اليوم من قطاع غزة حيث تم إطعام ألفي يتيم برعاية جمعية الأمل للأيتام حيث قال إياد المصري المدير التنفيذي للجمعية:
"نستهدف 2000 يتيم لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في شهر رمضان".
التفاصيل في الملف الصوتي...