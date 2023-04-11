https://sputnikarabic.ae/20230411/رئيس-اللجنة-الاقتصادية-في-برلمان-البحرين-لـسبوتنيك-انضمامنا-لـبريكس-خيار-اقتصادي-جيد-ومطروح-1075783310.html
رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان البحرين لـ"سبوتنيك": انضمامنا لـ"بريكس" خيار اقتصادي جيد ومطروح
رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان البحرين لـ"سبوتنيك": انضمامنا لـ"بريكس" خيار اقتصادي جيد ومطروح
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني، محمد الأحمد، إن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في 2021، كانت مبنية على مجموعة من... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:22+0000
2023-04-11T13:22+0000
2023-04-11T13:22+0000
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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، يُنشر لاحقا، أن الخطة شملت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ مجموعها 30 مليار دولار، من ضمنها بناء 5 مدن كبرى، ومترو البحرين، وتحديث مصفاة النفط، وكذلك هناك اهتمام كبير لتحقيق نمو اقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية التي تتمثل في الإشراف على الانتهاء من برنامج التوازن المالي عام 2024، والبدء في الانطلاق نحو النمو الاقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5% سنويا.وأكد أن خطة البحرين للتعافي الاقتصادي والنمو حققت أعلى معدلات من النمو منذ 10 سنوات.وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انضمام البحرين لتكتل "بريكس"، قال الأحمد: "أصبحت منظمة بريكس تكتلا اقتصاديا كبيرا في العالم، في ظل وجود اقتصاديات كبيرة في عضويتها مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وأعتقد أن البحرين لها من العلاقات الاقتصادية والمصالح مع كل هذه الدول، وبالتالي من الممكن أن يكون خيار الانضمام لـ"بريكس" خيارا اقتصاديا جيدا ومطروحا".طالع أيضا: مندوب جنوب إفريقيا في "بريكس": ضغوط الغرب لمقاطعة روسيا عززت التعاون في التكتل
https://sputnikarabic.ae/20230411/بريكس-قوة-صاعدة-تواجه-مجموعة-السبع-وتحطم-أرقامها-الاقتصادية-1075761475.html
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البحرين, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
البحرين, مجموعة بريكس, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان البحرين لـ"سبوتنيك": انضمامنا لـ"بريكس" خيار اقتصادي جيد ومطروح
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قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني، محمد الأحمد، إن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في 2021، كانت مبنية على مجموعة من الأولويات والبرامج أهمها تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، يُنشر لاحقا، أن الخطة شملت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ مجموعها 30 مليار دولار، من ضمنها بناء 5 مدن كبرى، ومترو البحرين، وتحديث مصفاة
النفط، وكذلك هناك اهتمام كبير لتحقيق نمو اقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية التي تتمثل في الإشراف على الانتهاء من برنامج التوازن المالي عام 2024، والبدء في الانطلاق نحو النمو الاقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5% سنويا.
وأكد أن خطة البحرين للتعافي الاقتصادي والنمو حققت أعلى معدلات من النمو منذ 10 سنوات.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انضمام البحرين لتكتل "بريكس"، قال الأحمد: "أصبحت منظمة بريكس
تكتلا اقتصاديا كبيرا في العالم، في ظل وجود اقتصاديات كبيرة في عضويتها مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وأعتقد أن البحرين لها من العلاقات الاقتصادية والمصالح مع كل هذه الدول، وبالتالي من الممكن أن يكون خيار الانضمام لـ"بريكس" خيارا اقتصاديا جيدا ومطروحا".