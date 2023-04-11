https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تخطر-الطيارين-بارتفاع-مستوى-الخطر-المتعلق-بثوران-بركان-شيفيلوتش-صور-وفيديو--1075776621.html
روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو
روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد مستوى الخطر الأقصى لثورة بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامشاتكا، شرقي... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:58+0000
2023-04-11T11:58+0000
2023-04-11T11:58+0000
مجتمع
روسيا
منوعات
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوكالة: "اليوم 11 أبريل / نيسان 2023، فيما يتعلق بثوران بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا؛ أصدر الاتحاد الفيدرالي لإدارة الحركة الجوية، بالاتفاق مع وكالة النقل الجوي، وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إخطارًا إلى أطقم الرحلات، من أجل ضمان سلامة الطيران".وبدأت ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي؛ وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة، حيث نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم دون داع.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن أن تصل السحابة إلى مركز كامشاتكا الإداري، مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترًا من مركز البركان.
https://sputnikarabic.ae/20230411/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لتحسين-خصوبة-التربة-وزيادة-الإنتاجية-1075773220.html
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روسيا, منوعات
روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو
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أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد مستوى الخطر الأقصى لثورة بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامشاتكا، شرقي البلاد، وتم توجيه الطيارين لأخذ هذا الأمر في الاعتبار، عند اختيار مسار التحليق.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوكالة: "اليوم 11 أبريل / نيسان 2023، فيما يتعلق بثوران بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا؛ أصدر الاتحاد الفيدرالي لإدارة الحركة الجوية، بالاتفاق مع وكالة النقل الجوي، وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إخطارًا إلى أطقم الرحلات، من أجل ضمان سلامة الطيران".
وتابع البيان: "تم تحديد المستوى الخطر الأحمر [الحد الأقصى] لهذه الثورة من الرماد البركاني، حسب مقياس منظمة الطيران المدني الدولية".
وبدأت ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي؛ وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة، حيث نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم دون داع.
ووفقًا للخبراء، تسبب ثوران البركان بتساقط للرماد البركاني في بلدة "كليوتشي"؛ وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، منذ 60 عاما.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن أن تصل السحابة إلى مركز كامشاتكا الإداري، مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترًا من مركز البركان.