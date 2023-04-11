عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تخطر-الطيارين-بارتفاع-مستوى-الخطر-المتعلق-بثوران-بركان-شيفيلوتش-صور-وفيديو--1075776621.html
روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو
روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد مستوى الخطر الأقصى لثورة بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامشاتكا، شرقي... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:58+0000
2023-04-11T11:58+0000
مجتمع
روسيا
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075776815_0:106:882:602_1920x0_80_0_0_3cc2235852916b9148576fa0b7584193.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوكالة: "اليوم 11 أبريل / نيسان 2023، فيما يتعلق بثوران بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا؛ أصدر الاتحاد الفيدرالي لإدارة الحركة الجوية، بالاتفاق مع وكالة النقل الجوي، وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إخطارًا إلى أطقم الرحلات، من أجل ضمان سلامة الطيران".وبدأت ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي؛ وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة، حيث نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم دون داع.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن أن تصل السحابة إلى مركز كامشاتكا الإداري، مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترًا من مركز البركان.
https://sputnikarabic.ae/20230411/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لتحسين-خصوبة-التربة-وزيادة-الإنتاجية-1075773220.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075776815_79:0:882:602_1920x0_80_0_0_f1d0337693e3aa8e4ae4af48aae70bde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منوعات
روسيا, منوعات

روسيا تخطر الطيارين بارتفاع مستوى الخطر المتعلق بثوران بركان "شيفيلوتش"... صور وفيديو

11:58 GMT 11.04.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / الانتقال إلى بنك الصور ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة
 ثورة بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد مستوى الخطر الأقصى لثورة بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامشاتكا، شرقي البلاد، وتم توجيه الطيارين لأخذ هذا الأمر في الاعتبار، عند اختيار مسار التحليق.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوكالة: "اليوم 11 أبريل / نيسان 2023، فيما يتعلق بثوران بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا؛ أصدر الاتحاد الفيدرالي لإدارة الحركة الجوية، بالاتفاق مع وكالة النقل الجوي، وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إخطارًا إلى أطقم الرحلات، من أجل ضمان سلامة الطيران".

وتابع البيان: "تم تحديد المستوى الخطر الأحمر [الحد الأقصى] لهذه الثورة من الرماد البركاني، حسب مقياس منظمة الطيران المدني الدولية".

حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
مجتمع
علماء روس يكتشفون طريقة لتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية
10:14 GMT
وبدأت ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي؛ وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة، حيث نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم دون داع.

ووفقًا للخبراء، تسبب ثوران البركان بتساقط للرماد البركاني في بلدة "كليوتشي"؛ وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، منذ 60 عاما.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن أن تصل السحابة إلى مركز كامشاتكا الإداري، مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترًا من مركز البركان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала