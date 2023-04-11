عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تعرب-عن-احتجاجها-على-النمسا-لعدم-إصدار-تأشيرات-لدورة-اللجنة-الأممية-الخاصة---1075776331.html
روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة
روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة
أعرب نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين، اليوم الثلاثاء، عن احتجاج بلاده على عدم إصدار النمسا تأشيرات لأغلب أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في جلسة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:44+0000
2023-04-11T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
فيينا - سبوتنيك. وقال تشيرنوخين متحدثا في جلسة اليوم: "روسيا تدين بشدة تصرفات السلطات النمساوية وتحتج على جمهورية النمسا لأن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية شاملة".ولفت تشيرنوخين إلى أن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصل تأشيرات للمشاركة في جلسة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في فيينا.وأضاف تشيرنوخين أن موسكو تعتبر هذا السلوك النمساوي بمثابة "ضغط سياسي على روسيا، وإعادة خلق عقبات متعمدة أمام المفاوضات الديمقراطية والشفافة والمفتوحة بشأن معاهدة دولية مهمة".
https://sputnikarabic.ae/20230411/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-قيام-مصر-بتزويد-روسيا-بالصواريخ-سرا--1075774403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة

11:44 GMT 11.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعرب نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين، اليوم الثلاثاء، عن احتجاج بلاده على عدم إصدار النمسا تأشيرات لأغلب أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في جلسة اللجنة الأممية الخاصة في فيينا.
فيينا - سبوتنيك. وقال تشيرنوخين متحدثا في جلسة اليوم: "روسيا تدين بشدة تصرفات السلطات النمساوية وتحتج على جمهورية النمسا لأن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية شاملة".

وأضاف تشيرنوخين: "مثل هذا السلوك بالطبع، يجب أن يتم تقييمه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة".

ولفت تشيرنوخين إلى أن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصل تأشيرات للمشاركة في جلسة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في فيينا.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على مزاعم قيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ "سرا"
10:29 GMT

وقال: "معظم أعضاء الوفد الروسي من الإدارات المختلفة، وهم، ممثلو مكتب المدعي العام، ولجنة التحقيق، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، لم يحصلوا على تأشيرات نمساوية للمشاركة في جلستنا".

وأضاف تشيرنوخين أن موسكو تعتبر هذا السلوك النمساوي بمثابة "ضغط سياسي على روسيا، وإعادة خلق عقبات متعمدة أمام المفاوضات الديمقراطية والشفافة والمفتوحة بشأن معاهدة دولية مهمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала