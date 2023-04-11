https://sputnikarabic.ae/20230411/روسيا-تعرب-عن-احتجاجها-على-النمسا-لعدم-إصدار-تأشيرات-لدورة-اللجنة-الأممية-الخاصة---1075776331.html
روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة
روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة
أعرب نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين، اليوم الثلاثاء، عن احتجاج بلاده على عدم إصدار النمسا تأشيرات لأغلب أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في جلسة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:44+0000
2023-04-11T11:44+0000
2023-04-11T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال تشيرنوخين متحدثا في جلسة اليوم: "روسيا تدين بشدة تصرفات السلطات النمساوية وتحتج على جمهورية النمسا لأن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية شاملة".ولفت تشيرنوخين إلى أن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصل تأشيرات للمشاركة في جلسة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في فيينا.وأضاف تشيرنوخين أن موسكو تعتبر هذا السلوك النمساوي بمثابة "ضغط سياسي على روسيا، وإعادة خلق عقبات متعمدة أمام المفاوضات الديمقراطية والشفافة والمفتوحة بشأن معاهدة دولية مهمة".
https://sputnikarabic.ae/20230411/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-قيام-مصر-بتزويد-روسيا-بالصواريخ-سرا--1075774403.html
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روسيا
روسيا تعرب عن احتجاجها على النمسا لعدم إصدار تأشيرات لدورة اللجنة الأممية الخاصة
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أعرب نائب رئيس الوفد الروسي في فيينا إرنست تشيرنوخين، اليوم الثلاثاء، عن احتجاج بلاده على عدم إصدار النمسا تأشيرات لأغلب أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في جلسة اللجنة الأممية الخاصة في فيينا.
فيينا - سبوتنيك. وقال تشيرنوخين متحدثا في جلسة اليوم: "روسيا تدين بشدة تصرفات السلطات النمساوية وتحتج على جمهورية النمسا لأن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية شاملة".
وأضاف تشيرنوخين: "مثل هذا السلوك بالطبع، يجب أن يتم تقييمه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة".
ولفت تشيرنوخين إلى أن معظم أعضاء الوفد الروسي لم يحصل تأشيرات للمشاركة في جلسة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في فيينا.
وقال: "معظم أعضاء الوفد الروسي من الإدارات المختلفة، وهم، ممثلو مكتب المدعي العام، ولجنة التحقيق، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، لم يحصلوا على تأشيرات نمساوية للمشاركة في جلستنا".
وأضاف تشيرنوخين أن موسكو تعتبر هذا السلوك النمساوي بمثابة "ضغط سياسي على روسيا، وإعادة خلق عقبات متعمدة أمام المفاوضات الديمقراطية والشفافة والمفتوحة بشأن معاهدة دولية مهمة".