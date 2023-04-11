سلطات دونيتسك: كييف لا تملك قوات احتياط كافية لشن هجوم مضاد
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
© AP Photo / Vadim Ghirda
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الثلاثاء، أن كييف لا تملك حاليًا قوات احتياط كافية على خط التماس للنجاح في تنفيذ هجوم مضاد.
وقال غاغين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "في الوقت الحالي، يحاول العدو حشد القوات، وقد تم تجميع مجموعة كبيرة حقًا في منطقة تشاسوف يار. ويحاول العدو في محاور أخرى أيضًا حشد القوات والمعدات. لكن في الوقت الحالي، في رأيي، ما يوجد على خط التماس، لا يكفي حتى لتحقيق بعض النجاح الجاد في الهجوم المضاد".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.
وبحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، العائدة إلى شباط/ فبراير الماضي، تحذر من "النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض".
ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".
وبحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، العائدة إلى شباط/ فبراير الماضي، تحذر من "النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض".
ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".