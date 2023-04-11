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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-دونيتسك-كييف-لا-تملك-قوات-احتياط-كافية-لشن-هجوم-مضاد-1075776049.html
سلطات دونيتسك: كييف لا تملك قوات احتياط كافية لشن هجوم مضاد
سلطات دونيتسك: كييف لا تملك قوات احتياط كافية لشن هجوم مضاد
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الثلاثاء، أن كييف لا تملك حاليًا قوات احتياط كافية على خط التماس للنجاح في تنفيذ هجوم... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:36+0000
2023-04-11T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "في الوقت الحالي، يحاول العدو حشد القوات، وقد تم تجميع مجموعة كبيرة حقًا في منطقة تشاسوف يار. ويحاول العدو في محاور أخرى أيضًا حشد القوات والمعدات. لكن في الوقت الحالي، في رأيي، ما يوجد على خط التماس، لا يكفي حتى لتحقيق بعض النجاح الجاد في الهجوم المضاد".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.وبحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، العائدة إلى شباط/ فبراير الماضي، تحذر من "النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض".ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1075737778.html
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سلطات دونيتسك: كييف لا تملك قوات احتياط كافية لشن هجوم مضاد

11:36 GMT 11.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الثلاثاء، أن كييف لا تملك حاليًا قوات احتياط كافية على خط التماس للنجاح في تنفيذ هجوم مضاد.
وقال غاغين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "في الوقت الحالي، يحاول العدو حشد القوات، وقد تم تجميع مجموعة كبيرة حقًا في منطقة تشاسوف يار. ويحاول العدو في محاور أخرى أيضًا حشد القوات والمعدات. لكن في الوقت الحالي، في رأيي، ما يوجد على خط التماس، لا يكفي حتى لتحقيق بعض النجاح الجاد في الهجوم المضاد".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمس, 11:24 GMT
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن وثيقة مسربة جديدة، أن الولايات المتحدة تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة.

وبحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، العائدة إلى شباط/ فبراير الماضي، تحذر من "النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدي إلى "مكاسب محدودة على الأرض".

ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية و"النواقص القائمة في التدريب للقوات الأوكرانية وفي تزويدها بالذخيرة قد تحول دون التقدم وتزيد من عدد الخسائر أثناء الهجوم".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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