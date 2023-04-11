https://sputnikarabic.ae/20230411/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-لنمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-إلى-07--في2023-1075783601.html
صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 0.7 % في2023
صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 0.7 % في2023
حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 إلى 0.7 بالمئة من 0.3 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 بالمئة من 2.1... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:30+0000
2023-04-11T13:30+0000
2023-04-11T13:30+0000
العالم
صندوق النقد الدولي
روسيا
ارتفاع
نمو اقتصادي
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، تمت مراجعة توقعات النمو لعام 2023 بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية وخفضها بمقدار 0.8 نقطة مئوية في عام 2024 مقارنة بتقديرات كانون الثاني/يناير.كما حسن الصندوق من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 0.8 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.4 بالمئة.وفي نهاية عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3.5 بالمئة.إلى ذلك، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.8 بالمئة ولعام 2024 إلى 3 بالمئة.في الوقت نفسه، سيكون معدل التضخم المتوقع أقل مما كان عليه في عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار للمستهلك بنهاية العالم بنسبة 8.7 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230202/روسيا-تعلن-ارتفاع-احتياطياتها-الدولية-إلى-598-مليار-دولار-1073042099.html
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العالم, صندوق النقد الدولي, روسيا, ارتفاع, نمو اقتصادي
العالم, صندوق النقد الدولي, روسيا, ارتفاع, نمو اقتصادي
صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 0.7 % في2023
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حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 إلى 0.7 بالمئة من 0.3 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 بالمئة من 2.1 بالمئة.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، تمت مراجعة توقعات النمو لعام 2023 بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية وخفضها بمقدار 0.8 نقطة مئوية في عام 2024 مقارنة بتقديرات كانون الثاني/يناير.
وفي نهاية عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.1 بالمئة، وهو ما يتناسب مع تقديرات هيئة الإحصاء الحكومية الفدرالية الروسية "روستات".
كما حسن الصندوق من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 0.8 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.4 بالمئة.
وفقًا لقيم الجدول الواردة في الوثيقة، تمت مراجعة توقعات النمو لعام 2023 بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية وخفضها بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2024 مقارنة بتقديرات كانون الثاني/يناير.
وفي نهاية عام 2022، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3.5 بالمئة.
إلى ذلك، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.8 بالمئة ولعام 2024 إلى 3 بالمئة.
ووفقا لبيان صندوق النقد الدولي، فإنه قد تم تعديل توقعات العام الحالي بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني/يناير، وبالنسبة لعام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، سيكون معدل التضخم المتوقع أقل مما كان عليه في عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار للمستهلك بنهاية العالم بنسبة 8.7 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.