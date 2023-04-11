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https://sputnikarabic.ae/20230411/قبلات-لطفل-تثير-حفيظة-الملايين-الدالاي-لاما-يعتذر-فيديو-1075760919.html
قبلات لطفل تثير حفيظة الملايين... الدالاي لاما يعتذر... فيديو
قبلات لطفل تثير حفيظة الملايين... الدالاي لاما يعتذر... فيديو
أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للزعيم الروحي للتبتيين، الدالاي لاما، خلال مناسبة دينية شمالي الهند، يطلب فيه من طفل أن يقبله من الفم، غضبا... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T07:15+0000
2023-04-11T07:34+0000
العالم
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ودفع هذا المقطع الدالاي لاما إلى تقديم اعتذار علني عبر بيان أصدره مكتبه يوم أمس الاثنين، جاء فيه "نرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك للعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفاً أن الزعيم الروحي يأسف على وقوع تلك الحادثة.وتابع البيان، "غالباً ما يمازح قداسته الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".وأدى هذا المقطع إلى انتشار انتقادات شديدة، حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي تصرفات الدالاي لاما مسيئة له ولمركزه وللمجتمع ككل.
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قبلات لطفل تثير حفيظة الملايين... الدالاي لاما يعتذر... فيديو

07:15 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 07:34 GMT 11.04.2023)
© Sputnik . Nina Alekseeva / الانتقال إلى بنك الصورالدالاي لاما
الدالاي لاما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Nina Alekseeva
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أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للزعيم الروحي للتبتيين، الدالاي لاما، خلال مناسبة دينية شمالي الهند، يطلب فيه من طفل أن يقبله من الفم، غضبا واستياء عارمين.
ودفع هذا المقطع الدالاي لاما إلى تقديم اعتذار علني عبر بيان أصدره مكتبه يوم أمس الاثنين، جاء فيه "نرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك للعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفاً أن الزعيم الروحي يأسف على وقوع تلك الحادثة.
وتابع البيان، "غالباً ما يمازح قداسته الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".
وأدى هذا المقطع إلى انتشار انتقادات شديدة، حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي تصرفات الدالاي لاما مسيئة له ولمركزه وللمجتمع ككل.
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