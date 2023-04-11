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https://sputnikarabic.ae/20230411/كندا-توسع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لتشمل-14-فردا-و-34-كيانا-قانونيا-1075806275.html
كندا توسع العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 14 فردا و 34 كيانا قانونيا
كندا توسع العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 14 فردا و 34 كيانا قانونيا
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، توسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا لتشمل 14 فرداً و 34 كياناً قانونياً. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T20:26+0000
2023-04-11T20:26+0000
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار كندا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان: "في 5 أبريل 2023، أدخلت كندا مزيدًا من التعديلات على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (بروسيا)، حيث أضافت 14 فردا و 34 كيانا. هؤلاء الأفراد هم في الأساس من الإدارات العليا للشركات الروسية التي تقدم خدمات عسكرية لروسيا، والمنظمات هي شركات عسكرية تقنية ولوجستية".وطالت العقوبات أيضاً شركة "كونكورد مانجمينت آند كونسلتنج" المملوكة لمؤسس وحدات فاغنر يفغيني بريغوجين.هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة.وقالت أورسولا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا مجموعة من الإجراءات [العقوبات ضد روسيا] التي تم اتخاذها بالفعل، لكنها بالطبع ليست كافية. وستشمل الحزمة الحادية عشرة من العقوبات أيضًا وبشكل أساسي تدابير ضد الالتفاف [على العقوبات الحالية]".
https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-تتضمن-إجراءات-ضد-تجاوز-القيود-الحالية-1075080664.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا

كندا توسع العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 14 فردا و 34 كيانا قانونيا

20:26 GMT 11.04.2023
CC BY 2.0 / Dronepicr / Legislative Assembly of British Columbiaمبنى البرلمان في كولومبيا البريطانية في فيكتوريا، كندا
مبنى البرلمان في كولومبيا البريطانية في فيكتوريا، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
CC BY 2.0 / Dronepicr / Legislative Assembly of British Columbia
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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء، توسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا لتشمل 14 فرداً و 34 كياناً قانونياً.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان: "في 5 أبريل 2023، أدخلت كندا مزيدًا من التعديلات على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (بروسيا)، حيث أضافت 14 فردا و 34 كيانا. هؤلاء الأفراد هم في الأساس من الإدارات العليا للشركات الروسية التي تقدم خدمات عسكرية لروسيا، والمنظمات هي شركات عسكرية تقنية ولوجستية".

وطالت العقوبات أيضاً شركة "كونكورد مانجمينت آند كونسلتنج" المملوكة لمؤسس وحدات فاغنر يفغيني بريغوجين.
هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا تتضمن إجراءات ضد تجاوز القيود الحالية
24 مارس, 00:00 GMT
وقالت أورسولا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا مجموعة من الإجراءات [العقوبات ضد روسيا] التي تم اتخاذها بالفعل، لكنها بالطبع ليست كافية. وستشمل الحزمة الحادية عشرة من العقوبات أيضًا وبشكل أساسي تدابير ضد الالتفاف [على العقوبات الحالية]".
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