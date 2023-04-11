https://sputnikarabic.ae/20230411/مجلة-أمريكية-دولة-عربية-تعتزم-الابتعاد-عن-واشنطن-في-المستقبل-1075760467.html

مجلة أمريكية: دولة عربية تعتزم الابتعاد عن واشنطن في المستقبل

مجلة أمريكية: دولة عربية تعتزم الابتعاد عن واشنطن في المستقبل

كشف كاتب في تقريره المنشور في مجلة أمريكية أن دولة عربية بارزة قد تبتعد عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T06:15+0000

2023-04-11T06:15+0000

2023-04-11T06:15+0000

العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065502797_102:0:1178:605_1920x0_80_0_0_cc50eb929bbe1fed25cce3c0594addeb.jpg

وذكر الكاتب كينيث رابوزا في مقاله أن "الإمارات قد تكون هي التالية من خلال تباعدها عن سياسات واشنطن، موضحاً أن ذلك بدأ من خلال زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو/ تموز الماضي، حيث تم استقباله ببرودة واختارت الرياض بعد ذلك الصين كوسيط في تقاربها مع إيران، ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة".ووفقا له، "دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المملكة العربية السعودية اتبعت في كثير من النواحي سياسات الولايات المتحدة، لكن أبو ظبي اليوم ستعمل من أجل مصالحها الخاصة كأولوية".وقال رابوزا: "إذا كان ذلك يعني أنه يجب عليك الاختلاف مع الولايات المتحدة أو حتى الانفصال عنها بشأن القضايا الجيوسياسية، فليكن ذلك".منذ الصيف الماضي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى واشنطن، لكن الزيارة لم تتم ما يدل على الصعوبات في العلاقات بين الإمارات والإدارة الأمريكية، وفقا للصحيفة.وقال رابوزا: "بالنسبة لمراقبي الدول النامية، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى فشل الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على روسيا كمؤشر رئيسي والإمارات العربية المتحدة مثال على الانسحاب العام من القيادة الغربية".وتابع الكاتب بالقول إنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الإمارات شريكًا مهمًا على الصعيدين التجاري والاقتصادي ومن حيث النفوذ السياسي، فهي رابع أكبر متلق للإمدادات العسكرية الأمريكية، وعلى سبيل المثال، في عام 2020 شكل رأس مال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية إلى الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230404/السعودية-تعتزم-دعوة-سوريا-للقمة-العربية-ما-تداعيات-هذه-الخطوة-وموقف-دمشق-والدول-الرافضة؟-1075526587.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم