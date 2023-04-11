عربي
https://sputnikarabic.ae/20230411/مجلة-أمريكية-دولة-عربية-تعتزم-الابتعاد-عن-واشنطن-في-المستقبل-1075760467.html
مجلة أمريكية: دولة عربية تعتزم الابتعاد عن واشنطن في المستقبل
مجلة أمريكية: دولة عربية تعتزم الابتعاد عن واشنطن في المستقبل
كشف كاتب في تقريره المنشور في مجلة أمريكية أن دولة عربية بارزة قد تبتعد عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T06:15+0000
2023-04-11T06:15+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065502797_102:0:1178:605_1920x0_80_0_0_cc50eb929bbe1fed25cce3c0594addeb.jpg
وذكر الكاتب كينيث رابوزا في مقاله أن "الإمارات قد تكون هي التالية من خلال تباعدها عن سياسات واشنطن، موضحاً أن ذلك بدأ من خلال زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو/ تموز الماضي، حيث تم استقباله ببرودة واختارت الرياض بعد ذلك الصين كوسيط في تقاربها مع إيران، ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة".ووفقا له، "دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المملكة العربية السعودية اتبعت في كثير من النواحي سياسات الولايات المتحدة، لكن أبو ظبي اليوم ستعمل من أجل مصالحها الخاصة كأولوية".وقال رابوزا: "إذا كان ذلك يعني أنه يجب عليك الاختلاف مع الولايات المتحدة أو حتى الانفصال عنها بشأن القضايا الجيوسياسية، فليكن ذلك".منذ الصيف الماضي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى واشنطن، لكن الزيارة لم تتم ما يدل على الصعوبات في العلاقات بين الإمارات والإدارة الأمريكية، وفقا للصحيفة.وقال رابوزا: "بالنسبة لمراقبي الدول النامية، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى فشل الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على روسيا كمؤشر رئيسي والإمارات العربية المتحدة مثال على الانسحاب العام من القيادة الغربية".وتابع الكاتب بالقول إنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الإمارات شريكًا مهمًا على الصعيدين التجاري والاقتصادي ومن حيث النفوذ السياسي، فهي رابع أكبر متلق للإمدادات العسكرية الأمريكية، وعلى سبيل المثال، في عام 2020 شكل رأس مال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية إلى الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230404/السعودية-تعتزم-دعوة-سوريا-للقمة-العربية-ما-تداعيات-هذه-الخطوة-وموقف-دمشق-والدول-الرافضة؟-1075526587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/18/1065502797_237:0:1044:605_1920x0_80_0_0_ad0033661537c185032e10d11ea624d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم
العالم العربي, العالم

مجلة أمريكية: دولة عربية تعتزم الابتعاد عن واشنطن في المستقبل

06:15 GMT 11.04.2023
© Photo / Russian Embassy in Egyptلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / Russian Embassy in Egypt
تابعنا عبرTelegram
كشف كاتب في تقريره المنشور في مجلة أمريكية أن دولة عربية بارزة قد تبتعد عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.
وذكر الكاتب كينيث رابوزا في مقاله أن "الإمارات قد تكون هي التالية من خلال تباعدها عن سياسات واشنطن، موضحاً أن ذلك بدأ من خلال زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو/ تموز الماضي، حيث تم استقباله ببرودة واختارت الرياض بعد ذلك الصين كوسيط في تقاربها مع إيران، ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة".
ووفقا له، "دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المملكة العربية السعودية اتبعت في كثير من النواحي سياسات الولايات المتحدة، لكن أبو ظبي اليوم ستعمل من أجل مصالحها الخاصة كأولوية".
وقال رابوزا: "إذا كان ذلك يعني أنه يجب عليك الاختلاف مع الولايات المتحدة أو حتى الانفصال عنها بشأن القضايا الجيوسياسية، فليكن ذلك".
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
السعودية تعتزم دعوة سوريا للقمة العربية.. ما تداعيات هذه الخطوة وموقف دمشق والدول الرافضة؟
4 أبريل, 19:34 GMT
منذ الصيف الماضي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى واشنطن، لكن الزيارة لم تتم ما يدل على الصعوبات في العلاقات بين الإمارات والإدارة الأمريكية، وفقا للصحيفة.
وقال رابوزا: "بالنسبة لمراقبي الدول النامية، يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى فشل الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على روسيا كمؤشر رئيسي والإمارات العربية المتحدة مثال على الانسحاب العام من القيادة الغربية".
وتابع الكاتب بالقول إنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الإمارات شريكًا مهمًا على الصعيدين التجاري والاقتصادي ومن حيث النفوذ السياسي، فهي رابع أكبر متلق للإمدادات العسكرية الأمريكية، وعلى سبيل المثال، في عام 2020 شكل رأس مال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية إلى الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала