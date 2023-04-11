https://sputnikarabic.ae/20230411/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-اجتماع-لبحث-إمكانية-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1075801481.html

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T16:12+0000

2023-04-11T16:12+0000

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وأفادت وسائل إعلام عربية، أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحافي في مقرّ الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".وأشار إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".هذا وتعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار. وذكرت أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة، فيما أكدت أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.

https://sputnikarabic.ae/20230411/السعودية-تقود-جهودا-حثيثة-لإعادة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-أمريكا-تعلم-ولا-تستطيع-وقفها-1075766661.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عودة, جامعة الدول العربية