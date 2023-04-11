https://sputnikarabic.ae/20230411/محارب-قديم-يتسلل-ويدمر-حصون-الجيش-الأوكراني-بقذيفة-يسمع-صفيرها-فقط-صور-وفيديو-1075770799.html

"محارب قديم" يتسلل ويدمر حصون الجيش الأوكراني بقذيفة "يسمع صفيرها فقط"... صور وفيديو

"محارب قديم" يتسلل ويدمر حصون الجيش الأوكراني بقذيفة "يسمع صفيرها فقط"... صور وفيديو

تستخدم القوات الروسية إحدى أعرق المقاتلات في أسطولها، وهي قاذفات "سو-24" لتنفيذ عمليات تستهدف الخطوط الأمامية التابعة للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وأوغليدار... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T10:05+0000

2023-04-11T10:05+0000

2023-04-11T10:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأشارت صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المتخصصة بأخبار السلاح إلى أن قاذفات "سو-24" بدأت باستخدام قذائف جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا."محارب قديم" يطلق قذيفة تحول حصنا إلى حطاموبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن هذه المقاتلات التي وصفتها "بالمحارب القديم" تستخدم بشكل متزايد هذه القنابل الموجهة.ونوه التقرير إلى أن قاذفات "سو-24" التي كانت في الخدمة منذ ما يقرب من 50 عاما، تنفذ ضربات غير مرئية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.وبين التقرير أن هذا "المحارب القديم" يتم العمل على تحديثه بشكل مستمر، لذلك، على الرغم من أعمار هذه المقاتلات، إلا أنها تؤدي مهامها بشكل منتظم في السماء.8 أطنان من القنابل والصواريخويصف الخبراء هذه الطائرة بأنها منصة قتالية غير مكلفة وفعالة كجزء من قوات الفضاء الروسية، ويبلغ سقف الارتفاع العملي لمقاتلة "سو-24" حوالي 11 كيلومترا، ومدى نصف القطر القتالي لها 560 كيلومترا، والسرعة القصوى بالقرب من الأرض 1400 كم/ ساعة.وتعتبر السمة الرئيسية للقاذفة "سو-24" هي القدرة على الطيران على ارتفاع منخفض للغاية في بيئة مليئة بالتضاريس (جبال وغيرها).حاسوب يسمح بتوجيه قذائف يصل مداها إلى 60 كيلومتراوتم تجهيز المقاتلة بنظام حوسبة فرعي متخصص يتمتع بكفاءة مذهلة من نوع "إس في بي 24 - غيفست"، يوفر لها دقة عالية في إصابة الهدف حتى عند إسقاط القذائف بطريقة غير موجهة.ويستخدم هذا النظام لتعزيز عملية استهداف القنابل الجوية باستخدام وحدة التخطيط والتصحيح من طراز "فاب-500 إم "62 التي طورتها شركة "بازلت" الحكومية للأبحاث والإنتاج.وأشار الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، إلى أن إعادة ضبط القنابل الجوية المصححة، والتي يوجهها نظام الحوسبة الخاص بالمقاتلة يسمح بتدمير الهدف بأقل انحراف، مؤكدا أن "الميزة الكبيرة لمثل هذه العملية هي حقيقة أن الطائرة تدمر من دون أن تدخل منطقة تدمير الدفاع الجوي الأوكراني".وأوضح الخبير أن "الميزة الأخرى لقنابل "فاب-500" المعدلة هي سعرها. التي لا تكلف شيئا مقارنة بالملايين التي يكلفها الصاروخ الموجه".

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