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https://sputnikarabic.ae/20230411/محلل-استخباراتي-من-سرب-وثائق-البنتاغون-قد-يكون-مسؤولا-بالإدارة-الأمريكية-1075759167.html
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية
قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن من سرب وثائق البنتاغون السرية، قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية يعارض سياسة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T02:27+0000
2023-04-11T02:27+0000
البنتاغون الأمريكي
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وثايق مسربة
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من المرجح أن يكون التسريب عمل شخص واحد تتعارض آراؤه تماما مع السياسة الحالية للسلطات الأمريكية في مجال الأمن القومي)".وأكد أن البنتاغون أمر باستخدام "موارد جدية للقبض على المجرم".وتابع: "أصبح معروفا اليوم أنهم يدرسون الملفات الشخصية للموظفين ويحدون من الوصول إلى الوثائق المستقبلية من هذا النوع. أفترض أن اختبارات كشف الكذب للمشتبه بهم المحتملين ستبدأ قريبا".واعتبر أن هذا الحدث قد يعرض أي مبادرات أمريكية يتم تنفيذها أو يتم التخطيط لها إلى الخطر.وخلص المحلل إلى أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا خرقًا أمنيًا خطيرًا، إذا أخذنا في الحسبان الضرر الفعلي، الذي يتجاوز هذا العار الخطير من جانب البنتاغون".وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-يعلق-بشأن-الوثائق-السرية-الأمريكية-المسربة-1075737615.html
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البنتاغون الأمريكي, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وثائق سرية, وثايق مسربة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وثائق سرية, وثايق مسربة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية

02:27 GMT 11.04.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن من سرب وثائق البنتاغون السرية، قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية يعارض سياسة الرئيس جو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من المرجح أن يكون التسريب عمل شخص واحد تتعارض آراؤه تماما مع السياسة الحالية للسلطات الأمريكية في مجال الأمن القومي)".
وأشار إلى أنه لا يمكن للمرء سوى تخمين المدة التي ستستغرقها السلطات الأمريكية لمعرفة الجاني، بالنظر إلى أنه من المحتمل أنه من الممكن لمئات المسؤولين الوصول إلى البيانات المسربة إلى الإنترنت.
وأكد أن البنتاغون أمر باستخدام "موارد جدية للقبض على المجرم".
وتابع: "أصبح معروفا اليوم أنهم يدرسون الملفات الشخصية للموظفين ويحدون من الوصول إلى الوثائق المستقبلية من هذا النوع. أفترض أن اختبارات كشف الكذب للمشتبه بهم المحتملين ستبدأ قريبا".
واعتبر أن هذا الحدث قد يعرض أي مبادرات أمريكية يتم تنفيذها أو يتم التخطيط لها إلى الخطر.
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة
أمس, 11:32 GMT
وخلص المحلل إلى أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا خرقًا أمنيًا خطيرًا، إذا أخذنا في الحسبان الضرر الفعلي، الذي يتجاوز هذا العار الخطير من جانب البنتاغون".
وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.
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