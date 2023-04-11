https://sputnikarabic.ae/20230411/محلل-استخباراتي-من-سرب-وثائق-البنتاغون-قد-يكون-مسؤولا-بالإدارة-الأمريكية-1075759167.html
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية
قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن من سرب وثائق البنتاغون السرية، قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية يعارض سياسة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T02:27+0000
2023-04-11T02:27+0000
2023-04-11T02:27+0000
البنتاغون الأمريكي
وكالة الاستخبارات الأمريكية
وثائق سرية
وثايق مسربة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من المرجح أن يكون التسريب عمل شخص واحد تتعارض آراؤه تماما مع السياسة الحالية للسلطات الأمريكية في مجال الأمن القومي)".وأكد أن البنتاغون أمر باستخدام "موارد جدية للقبض على المجرم".وتابع: "أصبح معروفا اليوم أنهم يدرسون الملفات الشخصية للموظفين ويحدون من الوصول إلى الوثائق المستقبلية من هذا النوع. أفترض أن اختبارات كشف الكذب للمشتبه بهم المحتملين ستبدأ قريبا".واعتبر أن هذا الحدث قد يعرض أي مبادرات أمريكية يتم تنفيذها أو يتم التخطيط لها إلى الخطر.وخلص المحلل إلى أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا خرقًا أمنيًا خطيرًا، إذا أخذنا في الحسبان الضرر الفعلي، الذي يتجاوز هذا العار الخطير من جانب البنتاغون".وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-يعلق-بشأن-الوثائق-السرية-الأمريكية-المسربة-1075737615.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وثائق سرية, وثايق مسربة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وثائق سرية, وثايق مسربة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا بالإدارة الأمريكية
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قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن من سرب وثائق البنتاغون السرية، قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية يعارض سياسة الرئيس جو بايدن.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من المرجح أن يكون التسريب
عمل شخص واحد تتعارض آراؤه تماما مع السياسة الحالية للسلطات الأمريكية في مجال الأمن القومي)".
وأشار إلى أنه لا يمكن للمرء سوى تخمين المدة التي ستستغرقها السلطات الأمريكية لمعرفة الجاني، بالنظر إلى أنه من المحتمل أنه من الممكن لمئات المسؤولين الوصول إلى البيانات المسربة إلى الإنترنت.
وأكد أن البنتاغون أمر باستخدام "موارد جدية للقبض على المجرم
".
وتابع: "أصبح معروفا اليوم أنهم يدرسون الملفات الشخصية للموظفين ويحدون من الوصول إلى الوثائق المستقبلية من هذا النوع. أفترض أن اختبارات كشف الكذب للمشتبه بهم المحتملين ستبدأ قريبا".
واعتبر أن هذا الحدث قد يعرض أي مبادرات أمريكية يتم تنفيذها أو يتم التخطيط لها إلى الخطر.
وخلص المحلل إلى أنه "سيكون من الخطأ اعتبار هذا خرقًا أمنيًا خطيرًا، إذا أخذنا في الحسبان الضرر الفعلي، الذي يتجاوز هذا العار الخطير من جانب البنتاغون".
وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاغون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.