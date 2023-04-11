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https://sputnikarabic.ae/20230411/محلل-عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بسبب-سوء-التقديرات-الأمريكية-ضد-روسيا--1075783477.html
محلل عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب سوء التقديرات الأمريكية ضد روسيا
محلل عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب سوء التقديرات الأمريكية ضد روسيا
أعلن الخبير العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، أن عدم استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالحالة الحقيقية للوضع في أوكرانيا... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:25+0000
2023-04-11T13:25+0000
العالم
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وقال ماكغفرن خلال مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom" إن "المزيد من التصعيد في أوكرانيا لن يؤدي إلى انتصارنا، لكنه قد يؤدي إلى حرب نووية."وبحسب الخبير، فإن التسريب الأخير لوثائق البنتاغون التي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن والناتو لتقويتها يشير إلى أكاذيب الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول قدرات القوات المسلحة الأوكرانيةوشدد ماكغفرن على أن التقييم غير الصحيح للوضع يمكن أن ينقلب ضد الدول نفسها.
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العالم

محلل عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب سوء التقديرات الأمريكية ضد روسيا

13:25 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن الخبير العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، أن عدم استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالحالة الحقيقية للوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى فشل مخططاتهم الخاصة بشأن روسيا.
وقال ماكغفرن خلال مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom" إن "المزيد من التصعيد في أوكرانيا لن يؤدي إلى انتصارنا، لكنه قد يؤدي إلى حرب نووية."
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وبحسب الخبير، فإن التسريب الأخير لوثائق البنتاغون التي تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن والناتو لتقويتها يشير إلى أكاذيب الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول قدرات القوات المسلحة الأوكرانية
وشدد ماكغفرن على أن التقييم غير الصحيح للوضع يمكن أن ينقلب ضد الدول نفسها.
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