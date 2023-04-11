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https://sputnikarabic.ae/20230411/مسؤول-أمريكي-حزب-الله-اللبناني-يدرب-جنودا-من-حماس-لضرب-إسرائيل-بصواريخ-طويلة-المدى-1075775701.html
مسؤول أمريكي: "حزب الله" اللبناني يدرب جنودا من "حماس" لضرب إسرائيل بصواريخ طويلة المدى
مسؤول أمريكي: "حزب الله" اللبناني يدرب جنودا من "حماس" لضرب إسرائيل بصواريخ طويلة المدى
أكد مسؤول أمريكي، إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بتدريب جنود لحركة "حماس" وذلك على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:25+0000
2023-04-11T11:25+0000
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وأوضح المسؤول أن هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة "حماس" للتدريبات في لبنان.وأشار المسؤول لقناة "سكاي نيوز" عربية، أن التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وتابع المسؤول الأمريكي أن "حزب الله" يزود حركة "حماس" بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل.ونقل الحرس الثوري الإيراني المئات من حركة "حماس" إلى لبنان عبر مطار بيروت، وذلك للعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جهة الشمال دون تورط "حزب الله" فيها بشكل مباشر.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.
https://sputnikarabic.ae/20230410/قائد-الجيش-الإيراني-إسرائيل-أحقر-من-أن-تشكل-تهديدا-لإيران-1075746488.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول أمريكي: "حزب الله" اللبناني يدرب جنودا من "حماس" لضرب إسرائيل بصواريخ طويلة المدى

11:25 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد مسؤول أمريكي، إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بتدريب جنود لحركة "حماس" وذلك على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل.
وأوضح المسؤول أن هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة "حماس" للتدريبات في لبنان.
وأشار المسؤول لقناة "سكاي نيوز" عربية، أن التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وتابع المسؤول الأمريكي أن "حزب الله" يزود حركة "حماس" بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل.
ونقل الحرس الثوري الإيراني المئات من حركة "حماس" إلى لبنان عبر مطار بيروت، وذلك للعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جهة الشمال دون تورط "حزب الله" فيها بشكل مباشر.
قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
قائد الجيش الإيراني: إسرائيل أحقر من أن تشكل تهديدا لإيران
أمس, 15:01 GMT
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.
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