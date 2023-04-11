https://sputnikarabic.ae/20230411/مسؤول-إماراتي-رفيع-أبو-ظبي-تساند-جهود-السعودية-لحل-الأزمة-اليمنية-1075773704.html
مسؤول إماراتي رفيع: أبو ظبي تساند جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية
مسؤول إماراتي رفيع: أبو ظبي تساند جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية
نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول إماراتي وصفته بالـ"رفيع"، أن بلاده تساند جهود المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى حل للأزمة اليمينة. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:19+0000
2023-04-11T10:19+0000
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المسؤول الإماراتي أكد أن أبو ظبي تأمل " في بدء مسيرة بناءة بين جميع اليمنيين"، ولذلك فهي تدعم جهود المملكة.ووفق تصريحاته لـ "سي إن إن" قال المسؤول الإماراتي: "منذ بداية الأزمة اليمنية، دعمت الإمارات العربية المتحدة دائما المملكة العربية السعودية، وتدعم بشكل كامل الجهود الحالية التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة، لإحلال السلام ووضع حد دائم للأعمال العدائية بين جميع الأطراف اليمنية المختلفة".يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ سنوات عضو في تحالف تقوده المملكة العربية السعودية للحرب على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.وقد زار سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن العاصمة صنعاء، والتقى بصحبة وفد عماني رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، معلنا أن زيارته تأتي في إطار جهود المملكة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.طالع أيضا: الإمارات تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار يقود لتسوية سياسية
https://sputnikarabic.ae/20230318/الإمارات-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-هو-أفضل-فرصة-لاستقرار-الوضع-في-اليمن-1074873371.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
مسؤول إماراتي رفيع: أبو ظبي تساند جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية
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نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول إماراتي وصفته بالـ"رفيع"، أن بلاده تساند جهود المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى حل للأزمة اليمينة.
المسؤول الإماراتي أكد أن أبو ظبي تأمل " في بدء مسيرة بناءة بين
جميع اليمنيين"، ولذلك فهي تدعم جهود المملكة.
ووفق تصريحاته
لـ "سي إن إن" قال المسؤول الإماراتي: "منذ بداية الأزمة اليمنية، دعمت الإمارات العربية المتحدة دائما المملكة العربية السعودية، وتدعم بشكل كامل الجهود الحالية التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة، لإحلال السلام ووضع حد دائم للأعمال العدائية بين جميع الأطراف اليمنية المختلفة".
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ سنوات عضو في تحالف تقوده المملكة العربية السعودية للحرب على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.
وتحاول المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، تغيير سياستها باليمن وطرح رؤى تقوم على تجميع اليمنيين وبدء محادثات سلام بين أطراف الأزمة هناك.
وقد زار سفير المملكة العربية
السعودية لدى اليمن العاصمة صنعاء، والتقى بصحبة وفد عماني رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، معلنا أن زيارته تأتي في إطار جهود المملكة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.