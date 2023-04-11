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https://sputnikarabic.ae/20230411/منسوب-مياه-البحر-يرتفع-بمستويات-غير-مسبوقة-قبالة-السواحل-الأمريكية-1075789870.html
منسوب مياه البحر يرتفع بمستويات غير مسبوقة قبالة السواحل الأمريكية
منسوب مياه البحر يرتفع بمستويات غير مسبوقة قبالة السواحل الأمريكية
تشهد السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في منسوب مياه البحر بصورة كبيرة منذ 2010، بينما تقول بعض الدراسات إنها مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T14:54+0000
2023-04-11T14:55+0000
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رصدت ذلك عدة دراسات سلطت الضوء على معدلات الارتفاع في منسوب مياه البحر عن الشواطئ الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية"، في تقرير لها يوم الإثنين.وبحسب الدراسات الحديثة، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر بطول سواحل خليج المكسيك والسواحل الجنوبية الشرقية، يحدث بمعدلات لم يسبق لها مثيل منذ نحو 120 عاما.ويتخوف علماء من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على سكان المناطق الساحلية خاصة في ميامي وأورلينز وهيوستن.ويمكن أن يؤثر ذلك على حياة ملايين البشر في المناطق المعرضة للخطر، حسب تحذيرات العلماء، الذين أوضحوا أن هذا الأمر يحدث بمعدلات سريعة وأن تبعاته من العواصف والفيضانات تمثل خطرا كبيرا.وذكرت بعض الإحصائيات أن مستوى الارتفاع السنوي في منسوب مياه البحر منذ 2010 تجاوز سنتيمترا واحدا، وهو ضعف متوسط المعدل العالمي.وتقول الصحيفة: "حتى إذا كان مستوى الارتفاع السنوي في منسوب مياه البحر يبدو صغيرا، فإن آثاره تكون كارثية وأبرزها الأعاصير المدمرة".
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, المكسيك
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, المكسيك

منسوب مياه البحر يرتفع بمستويات غير مسبوقة قبالة السواحل الأمريكية

14:54 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 14:55 GMT 11.04.2023)
© Photo / NASAصورة لاعصار فوق خليج المكسيك التقطها رائد فضاء الأمريكي سكوت كيلي من مربكة الفضاء الدولية، 2015
صورة لاعصار فوق خليج المكسيك التقطها رائد فضاء الأمريكي سكوت كيلي من مربكة الفضاء الدولية، 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Photo / NASA
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تشهد السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في منسوب مياه البحر بصورة كبيرة منذ 2010، بينما تقول بعض الدراسات إنها مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من قرن من الزمان.
رصدت ذلك عدة دراسات سلطت الضوء على معدلات الارتفاع في منسوب مياه البحر عن الشواطئ الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية"، في تقرير لها يوم الإثنين.
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وبحسب الدراسات الحديثة، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر بطول سواحل خليج المكسيك والسواحل الجنوبية الشرقية، يحدث بمعدلات لم يسبق لها مثيل منذ نحو 120 عاما.
ويتخوف علماء من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على سكان المناطق الساحلية خاصة في ميامي وأورلينز وهيوستن.
ويمكن أن يؤثر ذلك على حياة ملايين البشر في المناطق المعرضة للخطر، حسب تحذيرات العلماء، الذين أوضحوا أن هذا الأمر يحدث بمعدلات سريعة وأن تبعاته من العواصف والفيضانات تمثل خطرا كبيرا.
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وذكرت بعض الإحصائيات أن مستوى الارتفاع السنوي في منسوب مياه البحر منذ 2010 تجاوز سنتيمترا واحدا، وهو ضعف متوسط المعدل العالمي.
وتقول الصحيفة: "حتى إذا كان مستوى الارتفاع السنوي في منسوب مياه البحر يبدو صغيرا، فإن آثاره تكون كارثية وأبرزها الأعاصير المدمرة".
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