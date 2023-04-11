https://sputnikarabic.ae/20230411/ميقاتي-يبحث-مع-وزير-الداخلية-التحضيرات-للانتخابات-البلدية-المقبلة-1075776172.html
ميقاتي يبحث مع وزير الداخلية التحضيرات للانتخابات البلدية المقبلة
ميقاتي يبحث مع وزير الداخلية التحضيرات للانتخابات البلدية المقبلة
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية المقبلة مع وزير الداخلية بسام مولوي. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T11:41+0000
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وحسب بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء اللبناي عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أكد أن اجتماعا تم اليوم بين ميقاتي ومولوي من أجل بحث التحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية.وقال البيان: "اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد إلياس الخوري".وأوضح أن "الاجتماع جرى خلاله بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية".يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 مايو/ أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.في المقابل يطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في ظل شغور مقعد الرئاسة، والتجاذبات السياسية القوية، والخلافات القائمة في جميع الملفات، وحول كيفية تأمين أموال هذه الانتخابات لا سيما مع الأزمة القائمة.طالع أيضا: بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية
https://sputnikarabic.ae/20230410/إعلام-اجتماعات-تنسيقية-بين-حزب-الله-وحركة-أمل-استعدادا-للانتخابات-البلدية-اللبنانية-المقبلة-1075755252.html
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أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ميقاتي يبحث مع وزير الداخلية التحضيرات للانتخابات البلدية المقبلة
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية المقبلة مع وزير الداخلية بسام مولوي.
وحسب بيان نشره مكتب رئاسة الوزراء اللبناي عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أكد أن اجتماعا تم اليوم بين ميقاتي ومولوي من أجل بحث التحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية.
وقال البيان: "اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية
والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد إلياس الخوري".
وأوضح أن "الاجتماع جرى خلاله بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية".
يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 مايو/ أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.
لكن مولوي أكد أن "الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي"، مطالبا "بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
في المقابل يطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في ظل شغور مقعد الرئاسة، والتجاذبات السياسية القوية، والخلافات القائمة في جميع الملفات، وحول كيفية تأمين أموال هذه الانتخابات لا سيما مع الأزمة القائمة.