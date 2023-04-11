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https://sputnikarabic.ae/20230411/وزير-الخارجية-الهنغاري-يصل-إلى-موسكو-لبحث-التعاون-في-مجال-الطاقة-1075770067.html
وزير الخارجية الهنغاري يصل إلى موسكو لبحث التعاون في مجال الطاقة
وزير الخارجية الهنغاري يصل إلى موسكو لبحث التعاون في مجال الطاقة
وصل وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ورئيس مؤسسة "روساتوم"... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T08:48+0000
2023-04-11T08:48+0000
اقتصاد
روسيا
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بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم: "سنناقش اليوم في موسكو أهم قضايا التعاون الضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة إلى هنغاريا؛ أولاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، ثم مع رئيس روساتوم، أليكسي ليخاتشوف".وكان سيارتو، صرح، بأن الجانب الهنغاري لن يتخلى عن عقود موثوقة طويلة الأجل، بما في ذلك مع "غازبروم"، لأسباب سياسية، مؤكدا أنه من أولويات البلاد، ضمان إمدادات مستقرة من موارد الطاقة.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال سيارتو إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، سمح في محادثة هاتفية، بإجراء تغيير في عقود الغاز الهنغارية الروسية طويلة الأجل، إذا لزم الأمر، بسبب سقف الأسعار على الوقود الروسي.ومن جانبه، لم يستبعد السفير الروسي لدى هنغاريا، يفغيني ستانيسلاف بحث شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية وشركة الطاقة الهنغارية "إم في إم"، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير شروط إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا على خلفية فرض "سقف السعر" على الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/سيارتو-هنغاريا-لن-تلغي-العقود-مع-غازبروم-الروسية-من-أجل-أسباب-سياسية-1075466806.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

وزير الخارجية الهنغاري يصل إلى موسكو لبحث التعاون في مجال الطاقة

08:48 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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وصل وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ورئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، تتناول التعاون مع روسيا في مجال الطاقة .
بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم: "سنناقش اليوم في موسكو أهم قضايا التعاون الضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة إلى هنغاريا؛ أولاً مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، ثم مع رئيس روساتوم، أليكسي ليخاتشوف".

وشدد على أن "أمن الطاقة الهنغاري، يتطلب إمدادات مستمرة من النفط والغاز والوقود النووي، ولتحقيق هذه الشروط الثلاثة فإن التعاون الهنغاري الروسي المستمر ضروري. هذه ليست مسألة تفضيلات سياسية، بل تتعلق بالفيزياء".

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سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية
3 أبريل, 10:16 GMT
وكان سيارتو، صرح، بأن الجانب الهنغاري لن يتخلى عن عقود موثوقة طويلة الأجل، بما في ذلك مع "غازبروم"، لأسباب سياسية، مؤكدا أنه من أولويات البلاد، ضمان إمدادات مستقرة من موارد الطاقة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال سيارتو إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، سمح في محادثة هاتفية، بإجراء تغيير في عقود الغاز الهنغارية الروسية طويلة الأجل، إذا لزم الأمر، بسبب سقف الأسعار على الوقود الروسي.
ومن جانبه، لم يستبعد السفير الروسي لدى هنغاريا، يفغيني ستانيسلاف بحث شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية وشركة الطاقة الهنغارية "إم في إم"، إذا لزم الأمر، مسألة تغيير شروط إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا على خلفية فرض "سقف السعر" على الغاز الروسي.
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